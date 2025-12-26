  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Abuja et Washington Selon le Nigeria de nouvelles frappes contre les jihadistes sont à prévoir

ATS

26.12.2025 - 18:52

Le Nigeria a laissé entendre vendredi que d'autres frappes contre les groupes jihadistes étaient à prévoir après celles menées le jour de Noël par les forces américaines dans le nord du pays.

A Washington, un responsable du Pentagone a confirmé que «le ministère de la Guerre» (US) «a collaboré avec le gouvernement du Nigeria pour mener ces frappes.»
A Washington, un responsable du Pentagone a confirmé que «le ministère de la Guerre» (US) «a collaboré avec le gouvernement du Nigeria pour mener ces frappes.»
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.12.2025, 18:52

Ce pays d'Afrique occidentale est confronté à plusieurs crises sécuritaires interdépendantes, avec des jihadistes menant une insurrection dans le nord-est depuis 2009 et des gangs armés pillant des villages et organisant des enlèvements dans le nord-ouest.

Ces frappes ont eu lieu après qu'Abuja et Washington se sont retrouvés dans une impasse diplomatique au sujet de ce que le président américain Donald Trump a qualifié de massacre de chrétiens dans le contexte des innombrables conflits armés qui secouent le Nigeria.

«Joyeux Noël aux terroristes morts». Nigeria: «Nombreuses» frappes meurtrières contre l'EI, dit Trump

«Joyeux Noël aux terroristes morts»Nigeria: «Nombreuses» frappes meurtrières contre l'EI, dit Trump

«Approuvées par le Nigeria»

Interrogé sur la possibilité de nouvelles frappes, le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar a répondu à la chaîne de télévision locale ChannelsTV: «c'est un processus en cours, et nous travaillons avec les États-Unis. Nous collaborons également avec d'autres pays».

«C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements» à Washington, a déclaré M. Tuggar, précisant qu'il était au téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

«Nous avons parlé deux fois. Nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque, puis nous avons parlé à nouveau pendant cinq minutes avant qu'elle ne commence», a dit Yusuf Tuggar.

«Plus aucun n'est en captivité». Nigeria : 130 élèves kidnappés en novembre ont été libérés

«Plus aucun n'est en captivité»Nigeria : 130 élèves kidnappés en novembre ont été libérés

A Washington, un responsable du Pentagone a confirmé que «le ministère de la Guerre» (US) «a collaboré avec le gouvernement du Nigeria pour mener ces frappes. Ces frappes ont été approuvées par le gouvernement nigérian». Le chef de la diplomatie nigérian a également assuré que le président Bola Tinubu avait donné son «feu vert» aux frappes américaines.

Cibles pas connues

«Les autorités nigérianes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux, dont les États-Unis, afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent», avait auparavant déclaré la diplomatie nigériane dans un communiqué.

On ignore encore quelles cibles parmi les nombreux groupes armés du Nigeria ont été visées. Les jihadistes nigérians sont principalement concentrés dans le nord-est du pays, mais ont fait des incursions dans le nord-ouest.

«Tout le monde a eu peur»

Les habitants des villages reculés de l'État de Sokoto, qui borde le Niger dirigé par la junte, se sont dits choqués par les frappes.

«Nous avons entendu une forte explosion qui a secoué toute la ville et tout le monde a eu peur», a déclaré Haruna Kallah, un habitant de Jabo, à environ 100 kilomètres de la capitale de l'État, Sokoto, dans le district de Tambuwal.

«Plus jamais ça». Au Bénin, la jeunesse descend dans la rue contre la tentative de coup d’État

«Plus jamais ça»Au Bénin, la jeunesse descend dans la rue contre la tentative de coup d’État

«Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une attaque de Lakurawa (un groupe armé lié à l'État islamique au Sahel)», a ajouté ce témoin.

«Mais nous avons appris par la suite qu'il s'agissait d'une attaque de drones américains, ce qui nous a surpris car cette région n'a jamais été une enclave de Lakurawa et nous n'avons jamais subi d'attaques ces deux dernières années», a-t-il poursuivi.

La religion ne jouerait aucun rôle

M. Tuggar a souligné que l'approche du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme n'était pas influencée par la religion des victimes, «qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, et quel que soit le type de terrorisme».

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants refusent de parler de persécution religieuse, un argument longtemps utilisé par la droite chrétienne aux États-Unis, en Europe et par des séparatistes nigérians qui conservent une influence à Washington.

«J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé», a déclaré jeudi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le «ministère de la Guerre (avait) réalisé de nombreuses frappes parfaites» le jour de Noël.

Une vidéo d'une dizaine de secondes ensuite postée par le ministère américain de la Défense semble montrer le lancement, de nuit, d'un missile depuis le pont d'un navire de guerre battant pavillon américain.

«Trump n'aurait pas accepté un refus»

Le commandement américain en Afrique a précisé sur X qu'il avait frappé «à la demande des autorités nigérianes (...), tuant plusieurs terroristes de l'EI» dans l'État de Sokoto.

Ces assauts marquent la première intervention militaire américaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique sous Donald Trump. Affirmant que les chrétiens y étaient sous une «menace existentielle» de l'ordre d'un «génocide», il avait menacé le mois dernier de recourir à l'option armée.

Actu et dicton du jour. La Suisse doit verser de l’argent à un extrémiste de droite autrichien

Actu et dicton du jourLa Suisse doit verser de l’argent à un extrémiste de droite autrichien

«Je pense que Trump n'aurait pas accepté un refus de la part du Nigeria», a déclaré à l'AFP Malik Samuel, un analyste basé à Abuja pour l'ONG Good Governance Africa.

Face à la pression diplomatique, les autorités nigérianes tiennent à montrer qu'elles coopèrent avec les États-Unis, a ajouté M. Samuel, même si «les auteurs (des attaques) et les victimes dans le nord-ouest sont en grande majorité musulmans».

Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre le sud à majorité chrétienne et le nord à majorité musulmane. Il est le théâtre de nombreux conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction.

Les plus lus

Ce que l’on sait sur les frappes américaines au Nigeria
Un homme attaque trois femmes à l’arme blanche dans le métro parisien
La princesse héritière de Norvège brise le silence sur les accusations contre son fils Marius
Tchernobyl : la peur d'une nouvelle catastrophe est bien réelle
Une figure emblématique du football français s’est éteinte
«Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»