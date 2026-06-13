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Suivant une décision de justice Le nom de Trump a été retiré du Kennedy Center de Washington

Basile Mermoud

13.6.2026

Le nom de Donald Trump a été entièrement retiré de la façade de la prestigieuse salle de spectacles Kennedy Center à Washington, en application d'une décision de justice, a indiqué samedi son directeur exécutif Matt Floca dans un document judiciaire.

Le Kennedy Center avait déjà retiré lundi le nom de Donald Trump de son site internet (archives).
Le Kennedy Center avait déjà retiré lundi le nom de Donald Trump de son site internet (archives).
AFP

Agence France-Presse

13.06.2026, 18:44

Il a affirmé que l'institution culturelle s'était «conformée» à la décision de justice et avait «retiré toute la signalétique physique sur le Kennedy Center» comportant le nom du président américain.

Il n'était toutefois pas possible de le vérifier dans l'immédiat, un auvent blanc masquant toujours une grande partie de l'édifice samedi midi.

Les travaux avaient débuté à la suite du rejet par un juge fédéral d'une requête de dernière minute du conseil d'administration du Kennedy Center, contrôlé par Donald Trump et ses proches, visant à empêcher le retrait du nom du président républicain. Le Kennedy Center avait déjà retiré lundi le nom de Donald Trump de son site internet.

Un attroupement s'était formé vendredi soir devant l'institution, la foule saluant par des cris le montage d'échafaudages, tandis que des milliers d'internautes suivaient la scène, diffusée en direct sur internet.

Les travaux ont toutefois été retardés par des orages et devaient être achevés «aux premières heures» samedi, avait fait savoir Matt Floca, dans une déclaration.

Après avoir placé ses proches à la direction du conseil d'administration de l'institution, Donald Trump avait accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy pour la rebaptiser «Trump Kennedy Center».

Un juge avait ordonné le 29 mai au conseil d'administration de retirer, dans un délai de deux semaines, toute référence «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy» sur le bâtiment lui-même mais aussi sur le site internet de l'institution et sur toute marque déposée.

Washington. Kennedy Center : désavoué en justice, Trump fait volte-face

WashingtonKennedy Center : désavoué en justice, Trump fait volte-face

«La loi créant le Kennedy Center énonce de manière limpide qu'il doit être baptisé en hommage au président Kennedy et ne peut porter aucun autre nom officiel» sans décision du Congrès, avait-il conclu.

Donald Trump avait réagi en annonçant qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center. Le changement de nom avait été dénoncé par la famille du président Kennedy et par l'opposition démocrate qui en conteste la légalité.

Le même juge avait par ailleurs suspendu vendredi, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture pour deux ans du Kennedy Center pour rénovation, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives.

Il a néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus, dont «le besoin apparaît criant» et a précisé qu'il ne s'opposerait pas à une nouvelle décision de fermeture si elle était prise au terme d'une évaluation plus approfondie des inconvénients et des avantages.

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