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Amputé et brûlé au visage Le nouveau guide suprême a été gravement blessé dans la frappe qui a tué son père 

ATS

23.4.2026 - 19:21

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a été grièvement blessé dans une frappe israélienne au début de la guerre qui a tué son père. Il est toutefois «vif d'esprit et actif», rapporte jeudi le New York Times.

Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public depuis sa nomination en tant que guide suprême et n'a communiqué qu'à travers des déclarations écrites (image d’illustration).
Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public depuis sa nomination en tant que guide suprême et n'a communiqué qu'à travers des déclarations écrites (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

23.04.2026, 19:21

Selon le quotidien, qui cite plusieurs responsables iraniens sous couvert d'anonymat, il a, «du moins pour l'instant», délégué le pouvoir décisionnel à des généraux des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe israélienne au premier jour de la guerre le 28 février, n'a pas été vu en public depuis sa nomination en tant que guide suprême et n'a communiqué qu'à travers des déclarations écrites.

Bien qu'il ait été «grièvement blessé (lors de la frappe aérienne du 28 février), il reste vif d'esprit et actif», a indiqué le New York Times.

Gravement brûlé au visage

«Il a subi trois interventions chirurgicales à une jambe et attend une prothèse. Il a également été opéré à une main et retrouve peu à peu l'usage de celle-ci. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés, ce qui rend la parole difficile», a poursuivi le quotidien qui dit avoir interrogé quatre responsables iraniens sous couvert d'anonymat informés de son état de santé.

Il vit dans un lieu tenu secret entouré de docteurs et d'une équipe médicale dont le président Masoud Pezeshkian, lui-même chirurgien du coeur, ainsi que le ministre iranien de la Santé, selon le journal.

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Le dirigeant ne reçoit pas de visites pour des raisons de sécurité et reçoit des messages écrits à la main, «glissés dans des enveloppes scellées puis transmis par voie de coursiers qui empruntent autoroutes et routes secondaires, en voiture ou à moto, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa cachette», ajoute le quotidien.

Selon le New York Times, les Gardiens de la Révolution considéraient la guerre avec les Etats-Unis et Israël «comme une menace pour la survie du régime», menace qui est désormais maîtrisée. Ils ont également été chargés de la stratégie militaire, notamment du blocus du détroit d'Ormuz.

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