Le nouveau guide suprême est «sain et sauf» malgré ses blessures

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, est «sain et sauf» malgré ses blessures, a affirmé mercredi le fils du président iranien sur son compte Telegram. Il n'est pas apparu en public depuis le raid qui a tué son père.

Guerre au Moyen-Orient: le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, est "sain et sauf" malgré ses blessures pic.twitter.com/Z5gwy3VSih — BFM (@BFMTV) March 11, 2026

«J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.

Mojtaba Khamenei aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, mais les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis.