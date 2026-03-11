Le nouveau guide suprême est «sain et sauf» malgré ses blessures

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Iran Le nouveau guide suprême est «sain et sauf» malgré ses blessures

ATS

11.3.2026 - 08:02

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, est «sain et sauf» malgré ses blessures, a affirmé mercredi le fils du président iranien sur son compte Telegram. Il n'est pas apparu en public depuis le raid qui a tué son père.

Keystone-SDA

11.03.2026, 08:02

«J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.

Mojtaba Khamenei aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, mais les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis.

Fils d’Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Fils d’Ali KhameneiMojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Les plus lus

Crans-Montana : un rapport de la police valaisanne démontre la puissance de l’embrasement
La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée
Le nouveau guide suprême est «sain et sauf» malgré ses blessures