Un mort Le Pérou ferme 88 ports en raison de fortes vagues

ATS

24.8.2025 - 22:43

Le Pérou a fermé dimanche 88 de ses 122 ports en raison de fortes vagues causées par des vents violents associés à l'anticyclone du Pacifique Sud, qui ont fait un mort, ont indiqué les autorités maritimes.

imago images/Hartenfelser

Keystone-SDA

24.08.2025, 22:44

Cette mesure de prévention comprend la suspension de toutes les activités de pêche et de plaisance. Un homme de la Marine péruvienne a trouvé la mort en tombant à la mer depuis un patrouilleur à Puerto Pimentel, à 780 km au nord de Lima, a annoncé la Marine. «Le marin est tombé du bateau et son corps sans vie a été retrouvé à environ un kilomètre au large des côtes», a-t-elle précisé dans un communiqué.

«La situation est extrêmement dangereuse». Plus de 300'000 évacuations prévues au Vietnam à cause d'un typhon

«La situation est extrêmement dangereuse»Plus de 300'000 évacuations prévues au Vietnam à cause d'un typhon

Le nombre de fermetures de ports pourrait augmenter en fonction de l'ampleur du phénomène, qui devrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine, ont averti les autorités maritimes.

Au total, «88 des 122 ports sont fermés, ce qui montre que l'impact des vagues sur les côtes péruviennes est considérable», a déclaré le capitaine de frégate Enrique Varea, de la direction hydrographique et de navigation de la Marine, sur Channel N. Selon l'autorité navale, «les vagues sont de forte intensité» dimanche «et diminueront à modérée» dans les jours suivants.

Tempête de sable à Pisco

Le phénomène a également provoqué une baisse des températures et des tempêtes de sable à Pisco et Paracas, sur la côte centrale du Pérou, où les vents ont atteint jusqu'à 63 km/h, a rapporté dimanche le Service national de météorologie.

L'anticyclone du Pacifique Sud est un alizé fort et persistant, originaire du large des côtes du Pérou et du nord du Chili, qui crée une pression atmosphérique élevée due à une masse d'air froid, stable et sec, a expliqué le Service de météorologie. Fin 2024 et en janvier 2025, des parties des côtes du Pérou et du Chili avaient été touchées par de très fortes vagues.

