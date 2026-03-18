  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Energie Le pétrole s'envole, frappe sur des installations iraniennes

ATS

18.3.2026 - 15:20

Les cours de agents énergétiques bondissaient nettement mercredi après-midi, dans le sillage d'une frappe sur un important site gazier iranien. La république islamiques a d'ores et déjà annoncé des représailles à venir sur des installations énergétiques autour du Golfe persique.

L'Iran a signalé que des frappes américaines et israéliennes auraient touché le champs gazier de South Pars, partagé avec le Qatar. (archives)
L'Iran a signalé que des frappes américaines et israéliennes auraient touché le champs gazier de South Pars, partagé avec le Qatar. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 15:20

A 15h00, le prix du gaz néerlandais TTF – référence européenne en la matière – s'appréciait de 6,5% sur un jour à 54,96 euro par mégawattheure.

Le cours du Brent bondissait de 5,6% à 108,96 dollars le baril, quand celui du light sweet crude (WTI) américain s'enrobait de 2,6% à 98,72 dollars le baril.

«La télévision d'Etat iranienne a indiqué que des frappes américaines et israéliennes ont touché le champs gazier de South Pars, partagé avec le Qatar (...) dans ce qui semble être la première attaque contre des infrastructures iraniennes de production d'énergie dans ce conflit,» relèvent les experts de la plateforme Trading Economics dans un commentaire.

L'offensive sur South Pars survient dans un contexte tendu pour les hydrocarbures, depuis le lancements le 28 février d'une campagne de bombardements israélo-américaine contre l'Iran, qui a répondu en arrosant de missiles ses voisins du Golfe et en verrouillant le détroit d'Ormuz, un passage névralgique pour les exportations pétrolières de l'ensemble de la région.

«Le prix du baril de Brent se maintenait déjà au-dessus du seuil des 100 dollars pour une cinquième séance de négoce consécutive,» soulignaient déjà dans la matinée les stratégistes d'UBS.

Les plus lus

La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait
Après le drame de Chiètres, grosse frayeur dans un bus bernois
Isolé et incohérent ? Trump serait prêt à lâcher le Détroit d'Ormuz
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
Angleterre: une épidémie de méningite sème la panique – Déjà deux morts
«La France doit garantir un lieu» – Genève ne veut pas de manif