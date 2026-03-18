Les cours de agents énergétiques bondissaient nettement mercredi après-midi, dans le sillage d'une frappe sur un important site gazier iranien. La république islamiques a d'ores et déjà annoncé des représailles à venir sur des installations énergétiques autour du Golfe persique.

L'Iran a signalé que des frappes américaines et israéliennes auraient touché le champs gazier de South Pars, partagé avec le Qatar. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A 15h00, le prix du gaz néerlandais TTF – référence européenne en la matière – s'appréciait de 6,5% sur un jour à 54,96 euro par mégawattheure.

Le cours du Brent bondissait de 5,6% à 108,96 dollars le baril, quand celui du light sweet crude (WTI) américain s'enrobait de 2,6% à 98,72 dollars le baril.

«La télévision d'Etat iranienne a indiqué que des frappes américaines et israéliennes ont touché le champs gazier de South Pars, partagé avec le Qatar (...) dans ce qui semble être la première attaque contre des infrastructures iraniennes de production d'énergie dans ce conflit,» relèvent les experts de la plateforme Trading Economics dans un commentaire.

L'offensive sur South Pars survient dans un contexte tendu pour les hydrocarbures, depuis le lancements le 28 février d'une campagne de bombardements israélo-américaine contre l'Iran, qui a répondu en arrosant de missiles ses voisins du Golfe et en verrouillant le détroit d'Ormuz, un passage névralgique pour les exportations pétrolières de l'ensemble de la région.

«Le prix du baril de Brent se maintenait déjà au-dessus du seuil des 100 dollars pour une cinquième séance de négoce consécutive,» soulignaient déjà dans la matinée les stratégistes d'UBS.