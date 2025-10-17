Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que résoudre la famine dans la bande de Gaza «prendra du temps». Il salue le fait qu'aucun pillage de ces camions qui sont entrés dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu n'ait été observé. Il démarre la distribution d'approvisionnements nutritionnels dans le nord où le taux de malnutrition est le plus important, a affirmé vendredi à Genève une porte-parole.

Keystone-SDA ATS

Selon des données dévoilées par l'ONU l'été dernier, une famine est observée dans plusieurs parties du territoire palestinien. «La sécurité alimentaire va s'améliorer» mais «cela prendra du temps pour diminuer la famine», a affirmé la porte-parole à la presse.

Le PAM a pu acheminer plusieurs centaines de camions, avec 560 tonnes d'aide en moyenne chaque jour. «Nous ne sommes pas encore au niveau où nous devrions être» d'une centaine de chargements par jour «mais nous y arrivons», ajoute la porte-parole, comme l'ont fait plusieurs agences onusiennes ces derniers jours. Plus réjouissant, «aucune perte» n'est à déplorer, selon elle.

Seuls deux points de passage, dont surtout celui de Kerem Shalom, sont opérationnels. Comme chaque jour, l'ONU appelle l'Etat hébreu à ouvrir l'ensemble de ces accès.

Au total, le PAM s'appuie sur cinq points de distribution dans le territoire palestinien mais il souhaite rapidement en avoir près de 150. Parmi les difficultés, des routes sont bloquées et la moitié des entrepôts du PAM ont été perdus en raison des dommages des bombardements israéliens.

La situation dans le nord de la bande de Gaza «est encore difficile», admet encore la porte-parole. Des approvisionnements nutritionnels en petites quantités commencent à être distribués. Le PAM lance aussi des systèmes électroniques pour que la population puisse accéder plus facilement aux distributions.