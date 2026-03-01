Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre fin à la «spirale de la violence» au Moyen-Orient, après les attaques lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran qui a riposté par des frappes.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde a également appelé à un «retour urgent au dialogue» entre l'Afghanistan et le Pakistan. AP

Keystone-SDA ATS

«Face à la possibilité d'une tragédie d'ampleur énorme, j'exhorte les parties impliquées à assumer la responsabilité morale de stopper cette spirale de la violence avant qu'elle n'entraîne une fracture irréparable», a déclaré le pape à la foule de fidèles place Saint-Pierre.

«La stabilité et la paix ne se construisent pas par des menaces réciproques ni avec des armes, qui sèment la destruction, la souffrance et la mort, mais seulement par un dialogue raisonnable, sincère et responsable», a déclaré le pape né aux États-Unis, lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus.

«Que la diplomatie retrouve son rôle et que le bien des peuples soit promu», a-t-il ajouté.

