Le pape Léon XIV a appelé dimanche à la libération «immédiate» des plus de 300 élèves et enseignants enlevés par des hommes armés dans une école catholique au Nigeria, lors de l'un des plus importants kidnappings de masse du pays.

KEYSTONE

«J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de l'enlèvement de prêtres, de fidèles et d'élèves au Nigeria», a-t-il déclaré.

L'Association chrétienne du Nigeria (CAN) a indiqué samedi que des hommes armés avaient enlevé 315 personnes, élèves et enseignants, dans une école catholique de l'ouest du Nigeria la veille, après déjà un événement similaire en début de semaine dans un lycée du nord-ouest du pays (25 jeunes filles enlevées).

«Je lance un appel pressant pour la libération immédiate des otages», a ajouté Léon XIV, exprimant sa «profonde tristesse, en particulier pour les nombreux jeunes hommes et femmes enlevés et pour leurs familles angoissées».

«Prions pour nos frères et soeurs et pour que les églises et les écoles demeurent toujours et partout des lieux de sécurité et d'espoir», a-t-il conclu à la fin de la prière de l'Angélus.

Menaces américaines

Lundi, des hommes armés ont pris d'assaut un lycée de l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, et enlevé 25 jeunes filles. Puis, tôt vendredi matin, un groupe armé a mené un raid contre l'école Saint Mary, dans l'État de Niger, enlevant 315 personnes.

Ces deux enlèvements de masse ont eu lieu alors que le président américain Donald Trump a menacé d'une intervention militaire au Nigeria à cause de ce qu'il a qualifié de massacres de chrétiens par des islamistes radicaux. Les autorités nigérianes ont souligné que les tueries des jihadistes et des bandes criminelles touchent indifféremment chrétiens comme musulmans, qui représentent chacun à peu près la moitié de la population.

Le Nigeria reste marqué par un autre enlèvement de masse, celui de près de 300 jeunes filles par les jihadistes de Boko Haram à Chibok, dans l'État de Borno (nord-est), il y a plus de 10 ans. Certaines d'entre elles sont toujours portées disparues.