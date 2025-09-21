  1. Clients Privés
Catholicisme Le pape exprime sa solidarité avec «la terre martyrisée» de Gaza

Basile Mermoud

21.9.2025

Le pape Léon XIV a exprimé dimanche la solidarité de l'Eglise envers la population palestinienne de la «terre martyrisée» de Gaza et déclaré qu'il n'y avait «pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance», à l'issue de la prière dominicale de l'Angelus place Saint-Pierre.

Israël a lancé mardi une offensive majeure sur Gaza-ville, avec l'objectif affiché d'y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas. 
Israël a lancé mardi une offensive majeure sur Gaza-ville, avec l'objectif affiché d'y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas. 
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.09.2025, 13:19

S'adressant aux représentants d'associations catholiques rassemblées place Saint-Pierre derrière une banderole «paix pour Gaza», Léon XIV a salué «les initiatives qui dans toute l'Église expriment la solidarité avec les frères et sœurs qui souffrent dans cette terre martyrisée» de Gaza.

«Je le répète: il n'y a pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance», a-t-il poursuivi. «Les peuples ont besoin de paix», a-t-il ajouté, sous les applaudissements des fidèles.

Israël a lancé mardi une offensive majeure sur Gaza-ville, avec l'objectif affiché d'y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Cette offensive meurtrière, largement décriée par la communauté internationale, a provoqué la fuite de centaines de milliers d'habitants vers le sud du territoire, déjà complètement dévasté par bientôt deux années de guerre.

