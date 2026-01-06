  1. Clients Privés
Vatican Le pape ferme la «Porte Sainte», clôturant l'année du jubilé

ATS

6.1.2026 - 15:51

Le pape Léon XIV a fermé la «Porte Sainte» de la basilique Saint-Pierre mardi, jour de l'Épiphanie, marquant la fin du jubilé des deux papes qui a attiré des millions de pèlerins à Rome. Cette cérémonie était la dernière étape de l'année jubilaire catholique 2025, inaugurée par François, le prédécesseur de Léon XIV.

Keystone-SDA

06.01.2026, 15:51

06.01.2026, 16:28

Le premier pape américain de l'Église, vêtu d'une robe de cérémonie or et ivoire et coiffé d'une mitre, s'est agenouillé pour prier devant la lourde porte de bronze ornée, avant de la refermer avec solennité.

«Avec une profonde gratitude, nous nous apprêtons à fermer cette porte sainte, franchie par une multitude de fidèles, sûrs que le bon pasteur garde toujours ouverte la porte de son cœur pour nous accueillir à chaque fois que nous nous sentons fatigués et accablés», a prié Léon, âgé de 70 ans.

Précédé de cardinaux vêtus de blanc, il s'est ensuite dirigé vers l'autel pour présider une messe devant les fidèles et des dignitaires, parmi lesquels le président italien Sergio Mattarella.

33 millions de pèlerins

Organisé par l'Église tous les 25 ans, le jubilé est une période de réflexion et de pénitence pour les plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Il a attiré à Rome plus de 33 millions de pèlerins originaires de 185 pays, ont annoncé des responsables du Vatican lundi.

François, mort en avril à 88 ans, avait ouvert l'«Année sainte» le 24 décembre 2024, frappant sur la même lourde porte de bronze avant de se recueillir sur son seuil et d'entrer dans la monumentale basilique.

Lors des années de jubilé, les pèlerins qui franchissent cette porte – murée en temps ordinaire – peuvent recevoir l'«indulgence plénière», le pardon des péchés selon la tradition catholique.

