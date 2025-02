Le pape François, hospitalisé dans un état critique avec une pneumonie des deux poumons, «s'est bien reposé» durant la nuit, a indiqué mardi matin le Vatican. Le Saint-Siège avait fait état la veille d'une «légère amélioration».

Des fidèles prient pour le rétablissement du pape François lors d'un rosaire nocturne sur la place Saint-Pierre au Vatican, le lundi 24 février 2025. (Photo AP/Bernat Armangue) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le pape s'est bien reposé, toute la nuit», a déclaré le Saint-Siège dans un bref communiqué au douzième jour de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

«L'état clinique du Saint-Père, tout en restant critique, s'est légèrement amélioré. Aucun épisode de crise respiratoire asthmatique n'est survenu aujourd'hui; certains résultats d'analyses sont meilleurs», a écrit lundi soir dans un communiqué le Saint-Siège.

La «légère insuffisance rénale» qu'il présente depuis dimanche «n'inspire pas d'inquiétude» et s'il continue de recevoir de l'oxygène, c'est à «débit et pourcentage réduits», précise-t-il.

Il peut se lever

Une source vaticane avait assuré plus tôt dans la journée que François était en mesure de se lever et de se nourrir normalement, qu'il ne souffrait pas et qu'il gardait le moral.

L'état de santé du chef de l'Eglise catholique, hospitalisé depuis le 14 février, s'est brutalement dégradé samedi avec «une crise asthmatique prolongée» et des problèmes hématologiques ayant requis «une transfusion sanguine».

«La thérapie antibiotique fonctionne, le peu d'informations que nous avons indiquent qu'il y a une reprise et que les choses vont dans la bonne direction», a déclaré Massimo Andreoni, directeur scientifique de la Société italienne des maladies infectieuses et tropicales, au quotidien La Stampa.

«Une personne jeune a besoin de deux semaines ou même davantage pour guérir complètement d'une pneumonie des deux poumons. Pour une personne âgée comme le pape François, avec toutes les complications qui se sont rajoutées (...), il faut s'attendre à des temps plus long pour une reprise complète», dit-il.

Des hauts et des bas «normaux»

Même son de cloche chez Elena Bignani, anesthésiste et professeur à Parme. «Il faut encore d'autres journées comme celle-ci, de relative stabilité, de légère amélioration. Si on va de l'avant comme ça encore un peu, le pronostic ne sera plus réservé. Mais il est impossible de dire maintenant combien de jours», dit-elle.

Ces hauts et bas dans la santé du souverain pontife «sont normaux, surtout quand on parle de malades âgés comme lui», précise Mme Bignani.

François avait été initialement hospitalisé pour une bronchite mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait contracté une double pneumonie. Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021 suscite de vives inquiétudes, le pape ayant déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: il a entre autres été opéré au côlon et à l'abdomen et a connu des difficultés à marcher.