Léon XIV est arrivé lundi matin en Algérie pour une visite historique, la première d'un pape dans le pays, au début d'une tournée de onze jours en Afrique perturbée avant même son lancement par de vives critiques du président américain.

Léon XIV à son départ de l'aéroport Fiumicino de Rome avant son départ pour l'Algérie où il vient d'arriver. sda

Keystone-SDA ATS

Le pape a toutefois tenu à dire aux journalistes l'accompagnant, dès son arrivée, qu'il n'avait pas «l'intention d'entrer dans un débat» avec Donald Trump et qu'il n'avait pas «peur» de son administration.

Dans un contexte international tendu par la guerre au Moyen-Orient, le président américain s'est livré à une violente diatribe contre le souverain pontife, disant ne pas être «un grand fan» de lui. Léon XIV avait auparavant prononcé une allocution contre le conflit.

Dans ce qui peut être interprété comme un geste de soutien au pape, la première ministre italienne Giorgia Meloni – une dirigeante d'extrême droite pourtant proche de M. Trump – a publié lundi matin un communiqué souhaitant au pape un voyage fructueux dans les quatre pays africains.

Saint Augustin

A Alger, le pape a été accueilli avec les honneurs et sous la pluie par le président Abdelmadjid Tebboune. Des coups de canon ont été tirés à sa sortie de l'avion papal.

Ce voyage en Algérie «est très spécial», a dit Léon à son arrivée sur la terre natale de Saint Augustin, dont la pensée irrigue son pontificat.

Ce grand penseur chrétien du IVe siècle est «un pont très important dans le dialogue interreligieux», et «ce voyage représente une opportunité très précieuse pour continuer à promouvoir la paix et la réconciliation dans le respect et la considération pour tous les peuples», a-t-il ajouté.

La coexistence pacifique sera au coeur du message du pape dans ce pays de 47 millions d'habitants, où l'islam sunnite est religion d'Etat.

Première grande tournée

Première étape de sa visite de deux jours, Léon XIV rendra d'abord hommage, devant le monument des martyrs, aux victimes de la guerre d'indépendance contre la France (1954-62), un geste de reconnaissance de la douloureuse histoire nationale.

Dans la foulée, il sera reçu par le président Tebboune et prononcera un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique.

L'après-midi, il visitera la Grande Mosquée, complexe monumental au plus haut minaret du monde (267 m), avant de se rendre à la basilique Notre-Dame d'Afrique, site chrétien emblématique du pays qui surplombe la baie d'Alger.

Au cours d'une célébration à dimension interreligieuse mêlant chrétiens et musulmans, le chef des 1,4 milliard de catholiques y lancera un appel à la fraternité dans le pays où les catholiques représentent moins de 0,01 % de la population.

Ce déplacement ouvre la première grande tournée internationale du pape de 70 ans, qui le conduira ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale (13-23 avril), un marathon de 18'000 km à l'agenda très dense.

Fleurs et travaux

Pour cette visite historique, Alger a sorti ses plus beaux atours, et l'ambiance des grands jours règne dans la capitale.

Dans certains quartiers, comme celui de Bab El Oued, les travaux se sont poursuivis pendant la nuit, créant parfois des embouteillages à des heures tardives.

Des barrières ont été posées le long du parcours qu'empruntera le souverain pontife. Aucun bain de foule n'est cependant prévu dans la capitale et la fameuse papamobile.

Lundi, Léon XIV se recueillera aussi en privé dans la chapelle des 19 «martyrs d'Algérie», des prêtres et religieuses assassinés pendant la décennie noire de guerre civile (1992-2002), symbole du prix payé par les religieux engagés dans le dialogue avec l'islam.

Dans un pèlerinage à la dimension plus personnelle, le pape se rendra mardi à Annaba (est), près de la frontière tunisienne, l'antique Hippone dont Saint Augustin (354-430) fut l'évêque.

Dans son premier discours en tant que pape, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV s'était présenté comme «un fils de Saint Augustin» en référence à l'ordre qui porte son nom.

Avant son élection à la tête de l'Eglise catholique en mai 2025, Robert Francis Prevost s'était rendu deux fois en Algérie, en tant que responsable de cet ordre, fondé au XIIIe siècle sur des préceptes de vie commune et de partage.