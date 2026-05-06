Le pape Léon XIV célèbrera une messe à la basilique Sagrada Familia à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, le 10 juin, selon l'agenda de son déplacement en Espagne (6-12 juin) rendu public mercredi par le Vatican et la Conférence épiscopale espagnole (CEE).

Le pape Léon XIV se rend en Espagne du 6 au 12 juin, où il donnera une messe à la Sagrada Familia (archives). ATS

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«Il y a une grande attente», a commenté lors d'une conférence de presse à Madrid l'archevêque de Barcelone, Juan José Omella.

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