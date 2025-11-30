  1. Clients Privés
Catholicisme Le pape Léon XIV est arrivé au Liban

ATS

30.11.2025 - 15:04

Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.

Le pape Léon XIV à l'aéroport d'Istanbul avant d'embarquer pour Beyrouth où il vient d'atterrir.
Le pape Léon XIV à l'aéroport d'Istanbul avant d'embarquer pour Beyrouth où il vient d'atterrir.
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 15:04

30.11.2025, 15:12

Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Religions. En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

ReligionsEn Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.

Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie.

