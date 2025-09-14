  1. Clients Privés
Sobriété papale Le pape Léon XIV fête ses 70 ans, sans cérémonial

ATS

14.9.2025 - 13:10

Le pape Léon XIV, qui a fêté dimanche ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus par milliers sur la place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire.

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans dimanche.
Le pape Léon XIV fête ses 70 ans dimanche.
ATS

Keystone-SDA

14.09.2025, 13:10

14.09.2025, 14:59

«Très chers, il semble que vous savez que j'ai 70 ans aujourd'hui», a-t-il lancé souriant aux fidèles.

«Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière», a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule.

Aucun événement n'est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l'anniversaire du pape qui présidera dans l'après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle.

De nombreux messages de voeux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.

