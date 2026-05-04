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Vatican Le pape Léon XIV recevra le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio

ATS

4.5.2026 - 15:38

Léon XIV recevra le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio jeudi matin au Vatican, a annoncé lundi le Saint-Siège. Il y a moins d'un mois, Donald Trump avait vivement critiqué le pape américain.

Léon XIV, qui est âgé de 70 ans, avait déjà reçu Marco Rubio au Vatican en mai 2025
Léon XIV, qui est âgé de 70 ans, avait déjà reçu Marco Rubio au Vatican en mai 2025
sda

Keystone-SDA

04.05.2026, 15:38

A l'issue de cette audience privée, prévue pour durer environ 30 minutes, Marco Rubio, qui est catholique, devrait aussi s'entretenir avec le secrétaire d'Etat et numéro deux du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a indiqué à l'AFP une source au sein du gouvernement italien.

Le chef de la diplomatie américaine doit également rencontrer au cours de cette visite les ministres italiens des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et de la Défense, Guido Crosetto, dans un contexte de fortes tensions entre les Etats-Unis et des pays européens en raison notamment de la guerre au Moyen-Orient

Interrogée lundi en Arménie sur le fait de savoir si elle verrait également Marco Rubio à Rome, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a répondu: «Je pense que oui».

Selon les médias italiens, l'audience au Vatican a pour objectif de tenter de dégeler les relations bilatérales après la polémique née en avril autour des virulentes critiques de Donald Trump contre le pape.

«Devoir moral de s'exprimer»

Le président américain avait répondu à un discours anti-guerre du pape en le qualifiant de «faible» face à la criminalité et de «nul» en politique étrangère. Il a de plus fait savoir qu'il n'était «pas un grand fan» de Léon XIV et qu'il ne voulait pas d'"un pape qui pense qu'il est acceptable que l'Iran possède l'arme nucléaire».

Ces critiques avaient provoqué une vague de réactions indignées de plusieurs chefs d'Etat. Le souverain pontife avait réagi en disant avoir le «devoir moral de s'exprimer» contre la guerre, disant ne pas avoir «peur» de l'administration Trump et ne pas vouloir entrer dans un débat avec lui.

Ces derniers mois, le premier pape américain de l'histoire s'en est pris notamment à la politique d'immigration restrictive du gouvernement américain et a qualifié d'«inacceptable» la menace de Donald Trump de détruire l'Iran.

Léon XIV, qui est âgé de 70 ans, avait déjà reçu Marco Rubio au Vatican en mai 2025 aux côtés du vice-président américain JD Vance, quelques jours après son élection à la tête des 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

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