Le pape Léon XIV a prié pour que «le fracas des bombes cesse» au Moyen-Orient et que «s'ouvre un espace de dialogue», devant les fidèles réunis place Saint-Pierre à Rome au neuvième jour des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Le pape Léon XIV prie pour que le fracas des bombes cesse au Moyen-Orient. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous élevons notre humble prière au Seigneur pour que cesse le fracas des bombes, que les armes se taisent et qu'un espace de dialogue s'ouvre dans lequel les peuples puissent faire entendre leurs voix», a déclaré le souverain pontife à la fin de la prière de l'Angelus.