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Vatican Le pape reçoit la première femme à diriger les anglicans

ATS

27.4.2026 - 14:57

Le pape Léon XIV a reçu lundi la première femme à diriger les chrétiens anglicans du monde entier, l'archevêque de Cantorbéry Sarah Mullally, récemment intronisée. Il a appelé à l'unité pour prôner plus efficacement la paix.

Le pape Léon XIV a accueilli l'archevêque de Cantorbéry Sarah Mullally, première femme à diriger les chrétiens anglicans du monde entier.
Le pape Léon XIV a accueilli l'archevêque de Cantorbéry Sarah Mullally, première femme à diriger les chrétiens anglicans du monde entier.
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:57

27.04.2026, 15:31

Cette audience papale s'inscrivait dans le cadre du premier voyage à l'étranger de Sarah Mullally depuis qu'elle a pris ses fonctions le mois dernier, devenant la cheffe spirituelle de l'Eglise d'Angleterre.

«Alors que notre monde en souffrance a grandement besoin de la paix du Christ, les divisions entre chrétiens affaiblissent notre capacité à être des porteurs efficaces de cette paix», a déclaré Léon à Sarah Mullally et à sa délégation dans un discours publié par le Vatican.

Le pape a évoqué les progrès réalisés entre les deux Eglises sur des «questions historiquement source de division», mais a indiqué que «de nouveaux problèmes sont apparus au cours des dernières décennies», sans donner plus de précisions. Mme Mullally, 63 ans, est une ancienne infirmière, mariée et mère de deux enfants.

Ordination des femmes

Au XVIe siècle, le roi Henri VIII a rompu avec l'Eglise catholique pour fonder l'Eglise d'Angleterre.

Au cours des siècles suivants, les relations se sont progressivement améliorées, mais en 2016, de nouvelles divisions sont apparues, notamment au sujet de l'ordination des femmes, qui est interdite au sein de l'Eglise catholique.

Depuis 2014, les femmes sont autorisées à devenir évêques au sein de l'Eglise d'Angleterre, même si cette question continue de diviser.

La visite de Mme Mullally intervient six mois après que le roi Charles III a rencontré le pape Léon, 70 ans, devenant ainsi le premier chef suprême de l'Eglise d'Angleterre à prier avec un souverain pontife.

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