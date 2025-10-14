  1. Clients Privés
Spectre de la guerre Le pape reçu en grande pompe en visite d'Etat en Italie

ATS

14.10.2025 - 13:34

Cortège, tapis rouge et honneurs militaires: le pape Léon XIV a été reçu mardi au palais romain du Quirinal pour sa première visite d'Etat à deux pas du Vatican. A cette occasion, il a plaidé pour le multilatéralisme.

Le pape Léon XIV a été accueilli au Quirinal par le président italien Sergio Mattarella.
Le pape Léon XIV a été accueilli au Quirinal par le président italien Sergio Mattarella.
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 13:34

14.10.2025, 13:45

Sous un soleil automnal, le souverain pontife a été escorté dans les rues de Rome par les cuirassiers de la garde présidentielle et les motards des forces de sécurité italiennes lors d'un cortège très solennel sur les trois kilomètres reliant le Vatican au palais présidentiel.

Dans son discours devant le président Sergio Mattarella et les dirigeants politiques, Léon XIV a invité l'Italie «au maintien toujours dynamique d'une attitude d'ouverture et de solidarité» envers les migrants. Dans l'assemblée figurait notamment la Première ministre Giorgia Meloni qui mène depuis 2022 une politique de restriction des arrivées de migrants sur les côtes de la péninsule.

Spectre de la guerre

Plaidant pour le multilatéralisme face au spectre d'un nouveau conflit mondial, le premier pape américain de l'Histoire a remercié l'Italie pour son engagement en faveur des enfants de la bande de Gaza. Rome a accueilli près de 200 enfants et jeunes palestiniens depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

L'évêque de Rome a également défendu la position de l'Eglise catholique sur l'avortement et la fin de vie, une référence au débat qui anime l'Italie après la dépénalisation du suicide assisté en 2019, sous certaines conditions, pour les malades en grande souffrance.

L'Italie et le Vatican, signataires des accords du Latran en 1929, entretiennent des liens très forts. Construit au XVIe siècle, le Quirinal a été une résidence papale de 1583 à 1870, soit pendant près de trois siècles: 30 papes l'ont utilisé, jusqu'au départ de Pie IX en 1870 après la prise de Rome par les troupes italiennes.

