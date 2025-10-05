Pour la première fois depuis 57 ans, le chef de l'Eglise catholique romaine a participé à la prestation de serment des gardes suisses au Vatican. Le pape Léon XIV a été accueilli par une ovation debout par les 800 invités. Le canton invité cette année était Uri.

La Garde suisse quitte la basilique Saint-Pierre après la messe solennelle au Vatican, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux gardes suisses, le samedi 4 octobre 2025 au Vatican à Rome. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Peu avant 17h00, le pape est entré dans la cour Saint-Damase au Vatican, où il a salué le commandant de la Garde suisse pontificale Christoph Graf.

Léon XIV a ensuite serré la main des cardinaux et des évêques présents, ainsi que de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Les deux cardinaux suisses du Vatican, Emil Paul Tscherrig et Kurt Koch, étaient également présents.

Sous un ciel bleu éclatant, des trompettes ont retenti à 17h00 précises depuis l'un des balcons, signal de l'ouverture des festivités de l'assermentation des 27 gardes suisses. Quelques instants plus tard, les premiers gardes battant le tambour ont défilé dans la cour du Palais apostolique, la résidence officielle du pape au Vatican.

«C'est un grand honneur que le Saint-Père participe à la prestation de serment des gardes suisses. Au nom de la Garde suisse – votre Garde! – je vous remercie pour cette occasion mémorable», a déclaré Christoph Graf.

Le premier commandant était uranais

Lors de la prestation de serment, qui a duré près d'une heure et demie, chacun des 27 nouveaux gardes suisses s'est présenté et a dit, en réponse à la formule de serment lue par l'aumônier: «Moi, hallebardier (nom), je jure d'observer consciencieusement et fidèlement tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'aideront!»

Cette année, Uri était le canton invité. Il est historiquement très lié à la Garde suisse, puisque son premier capitaine, Kaspar von Silenen, était originaire de cette région. Le 22 janvier 1506 est considéré comme le jour de la fondation de la Garde suisse. Ce jour-là, 150 Suisses sont entrés à Rome sous la conduite de Kaspar von Silenen, ont été bénis par le pape Jules II au Vatican et ont commencé leur service. Aujourd'hui, un garde suisse sert au minimum 26 mois.

Remerciements du pape

Avant que la cérémonie ne s'achève, le pape Léon XIV a souhaité exprimer un mot de remerciement à l'intention des gardes suisses. Ces mots s'adressent en premier lieu à Dieu, mais aussi aux évêques et cardinaux présents, ainsi qu'à la présidente de la Confédération. Il a également remercié les familles des gardes.

Dans le contexte actuel, un serment tel que celui prêté par les gardes suisses signifie beaucoup, a poursuivi le pape. Ce serment montre ce que cela signifie de faire un sacrifice, de donner sa vie pour quelqu'un. «Dio vi benedica» – «Que Dieu vous bénisse» – a conclu le pape.

La prestation de serment se tient traditionnellement le 6 mai, jour anniversaire du «sac de Rome». En 1527, 147 gardes suisses étaient morts en protégeant le pape Clément VII contre les troupes de Charles Quint. Elle a été reportée cette année suite au décès du pape François.

La Garde suisse pontificale est la plus ancienne armée du monde. Elle est chargée de contrôler les accès au Vatican, au Palais apostolique et à la résidence d'été du pape dans la petite ville italienne de Castel Gandolfo.

Le corps comprend des gardes de toutes les régions linguistiques de Suisse.