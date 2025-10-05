  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'est un grand honneur» Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment

ATS

5.10.2025 - 12:47

Pour la première fois depuis 57 ans, le chef de l'Eglise catholique romaine a participé à la prestation de serment des gardes suisses au Vatican. Le pape Léon XIV a été accueilli par une ovation debout par les 800 invités. Le canton invité cette année était Uri.

La Garde suisse quitte la basilique Saint-Pierre après la messe solennelle au Vatican, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux gardes suisses, le samedi 4 octobre 2025 au Vatican à Rome.
La Garde suisse quitte la basilique Saint-Pierre après la messe solennelle au Vatican, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux gardes suisses, le samedi 4 octobre 2025 au Vatican à Rome.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 12:47

Peu avant 17h00, le pape est entré dans la cour Saint-Damase au Vatican, où il a salué le commandant de la Garde suisse pontificale Christoph Graf.

Léon XIV a ensuite serré la main des cardinaux et des évêques présents, ainsi que de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Les deux cardinaux suisses du Vatican, Emil Paul Tscherrig et Kurt Koch, étaient également présents.

Sous un ciel bleu éclatant, des trompettes ont retenti à 17h00 précises depuis l'un des balcons, signal de l'ouverture des festivités de l'assermentation des 27 gardes suisses. Quelques instants plus tard, les premiers gardes battant le tambour ont défilé dans la cour du Palais apostolique, la résidence officielle du pape au Vatican.

«C'est un grand honneur que le Saint-Père participe à la prestation de serment des gardes suisses. Au nom de la Garde suisse – votre Garde! – je vous remercie pour cette occasion mémorable», a déclaré Christoph Graf.

Le premier commandant était uranais

Lors de la prestation de serment, qui a duré près d'une heure et demie, chacun des 27 nouveaux gardes suisses s'est présenté et a dit, en réponse à la formule de serment lue par l'aumônier: «Moi, hallebardier (nom), je jure d'observer consciencieusement et fidèlement tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'aideront!»

Cette année, Uri était le canton invité. Il est historiquement très lié à la Garde suisse, puisque son premier capitaine, Kaspar von Silenen, était originaire de cette région. Le 22 janvier 1506 est considéré comme le jour de la fondation de la Garde suisse. Ce jour-là, 150 Suisses sont entrés à Rome sous la conduite de Kaspar von Silenen, ont été bénis par le pape Jules II au Vatican et ont commencé leur service. Aujourd'hui, un garde suisse sert au minimum 26 mois.

Remerciements du pape

Avant que la cérémonie ne s'achève, le pape Léon XIV a souhaité exprimer un mot de remerciement à l'intention des gardes suisses. Ces mots s'adressent en premier lieu à Dieu, mais aussi aux évêques et cardinaux présents, ainsi qu'à la présidente de la Confédération. Il a également remercié les familles des gardes.

Dans le contexte actuel, un serment tel que celui prêté par les gardes suisses signifie beaucoup, a poursuivi le pape. Ce serment montre ce que cela signifie de faire un sacrifice, de donner sa vie pour quelqu'un. «Dio vi benedica» – «Que Dieu vous bénisse» – a conclu le pape.

La prestation de serment se tient traditionnellement le 6 mai, jour anniversaire du «sac de Rome». En 1527, 147 gardes suisses étaient morts en protégeant le pape Clément VII contre les troupes de Charles Quint. Elle a été reportée cette année suite au décès du pape François.

La Garde suisse pontificale est la plus ancienne armée du monde. Elle est chargée de contrôler les accès au Vatican, au Palais apostolique et à la résidence d'été du pape dans la petite ville italienne de Castel Gandolfo.

Le corps comprend des gardes de toutes les régions linguistiques de Suisse.

Une première en 57 ans. Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome

Une première en 57 ansPape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome

Les plus lus

Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !
L'ancien maire de Genève toujours détenu en Israël
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
Le Hamas veut commencer «immédiatement» l'échange de prisonniers
Arrestations après un cambriolage dans une armurerie