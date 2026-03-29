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Iran «L'ennemi prépare secrètement une offensive terrestre», déclare Téhéran

ATS

29.3.2026 - 12:30

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé dimanche que les Etats-Unis planifiaient une offensive terrestre. Selon lui, Washington poursuit en parallèle des efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

«Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux», a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf. (archives)
«Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux», a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 12:30

«L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre», a affirmé M. Ghalibaf dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna.

«Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux», a-t-il ajouté.

M. Ghalibaf a appelé les Iraniens à l'unité, soulignant que le pays était engagé dans «une guerre mondiale majeure» qui en était «à son stade le plus critique».

«Nous sommes convaincus que nous pouvons punir les Etats-Unis, leur faire regretter d'avoir attaqué l'Iran et faire valoir fermement nos droits légitimes», a-t-il encore déclaré.

Préparatifs militaires américains évoqués

Selon le Washington Post, qui a cité samedi des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations terrestres de plusieurs semaines.

De telles opérations n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran, selon ces responsables, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien par les forces spéciales et d'autres soldats.

L'armée américaine a annoncé samedi l'arrivée au Moyen-Orient du Tripoli, un navire d'assaut amphibie à la tête d'un groupe naval comprenant «quelque 3.500» marins et soldats du corps des Marines.

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