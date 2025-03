Le Parlement péruvien a démis de ses fonctions vendredi le ministre de l'Intérieur Juan José Santiváñez. L'homme fort du gouvernement faisait face à une vague de pressions liée au manque de résultats dans la lutte contre le crime organisé.

L'état d'urgence a été déclaré à Lima pour un mois. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec 79 voix pour, 11 contre et 20 abstentions, le Parlement a déclenché le renvoi du ministre «pour sa responsabilité politique et son incapacité à faire face à la vague d'insécurité à laquelle le pays est confronté», selon la motion votée en séance publique. Soixante-six bulletins de vote étaient nécessaires pour le démettre de ses fonctions.

Cet épilogue met un terme à une semaine tendue, débutée dimanche avec l'assassinat d'un chanteur de cumbia réputé, Paul Flores. Son groupe, Armonía 10, avait refusé de verser de l'argent à des criminels malgré des menaces de mort.

A la suite de cet assassinat, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à Lima pour un mois, permettant à l'armée de soutenir la police dans ses opérations contre le crime organisé.

Le vote a eu lieu quelques heures avant une marche de protestation vendredi soir à Lima. Des centaines de personnes ont manifesté en direction du siège du Congrès péruvien pour demander au gouvernement de sévir contre l'extorsion et les meurtres, dans le sillage du meurtre de Paul Flores.

Plus de 450 homicides

Au cours des trois premiers mois de l'année, 459 homicides liés à la criminalité ont été enregistrés au Pérou, selon le Système informatique national des décès. Selon la presse péruvienne, il s'agit du chiffre le plus élevé des deux dernières décennies.

La présidente Dina Boluarte a jusqu'à 72 heures pour nommer son successeur. M. Santiváñez était en poste depuis 10 mois.

Le ministre sortant, un avocat de 47 ans, était critiqué pour son animosité à l'égard du bureau du procureur et des organisations de défense des droits humains et de la presse. M. Santiváñez est aussi au centre d'une enquête du ministère public pour abus de pouvoir présumé dans le cadre du scandale de montres de luxe non déclarées de la présidente, dit du «Rolexgate».

Le Pérou, qui organisera des élections générales en avril 2026, connaît un climat d'insécurité croissant, notamment depuis la mi-2024 et l'assassinat par des extrorqueurs d'au moins cinq chauffeurs de bus.

Selon les autorités, la criminalité organisée a beaucoup évolué au Pérou ces dernières années suite à la crise migratoire au Venezuela, au trafic d'armes à feu et à la présence du gang multinational du «Tren de Aragua», d'origine vénézuélienne.