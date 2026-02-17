Le Parlement péruvien a voté mardi lors d'une session extraordinaire la destitution du président par intérim José Jeri, visé par deux enquêtes pour trafic d'influence présumé, à quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 avril.

Le septième chef d'Etat en dix ans a été destitué par 75 voix pour, 24 contre et trois abstentions. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le septième chef d'Etat en dix ans a été destitué par 75 voix pour, 24 contre et trois abstentions. Il présidait le Parlement jusqu'en octobre dernier, avant de succéder à Dina Boluarte. L'assemblée élira mercredi un nouveau président du Parlement, qui assumera automatiquement la présidence par intérim du pays jusqu'au 28 juillet, quand le président élu en avril prendra ses fonctions.