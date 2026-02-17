  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pérou Le Parlement vote la destitution du président par intérim José Jeri

ATS

17.2.2026 - 21:09

Le Parlement péruvien a voté mardi lors d'une session extraordinaire la destitution du président par intérim José Jeri, visé par deux enquêtes pour trafic d'influence présumé, à quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 avril.

Le septième chef d'Etat en dix ans a été destitué par 75 voix pour, 24 contre et trois abstentions.
Le septième chef d'Etat en dix ans a été destitué par 75 voix pour, 24 contre et trois abstentions.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 21:09

Le septième chef d'Etat en dix ans a été destitué par 75 voix pour, 24 contre et trois abstentions. Il présidait le Parlement jusqu'en octobre dernier, avant de succéder à Dina Boluarte. L'assemblée élira mercredi un nouveau président du Parlement, qui assumera automatiquement la présidence par intérim du pays jusqu'au 28 juillet, quand le président élu en avril prendra ses fonctions.

Les plus lus

Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Neuf hommes interpellés, dont l'assistant parlementaire d'un député LFI