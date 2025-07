Le parquet européen a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur le Rassemblement national, ainsi que sur ses alliés d'extrême droite à Bruxelles. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est soupçonné de diverses irrégularités financières.

Le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella se retrouve sous enquête à Bruxelles pour soupçons d'irrégularités financières (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le parquet européen a ouvert une enquête», a indiqué sa porte-parole à l'AFP, sans donner davantage de détails «afin de ne pas compromettre les résultats de l'enquête».

Avec ses partenaires de l'ex-groupe Identité et Démocratie (ID), ce parti français est suspecté d'avoir «indûment dépensé» plus de 4,3 millions d'euros (environ 4 millions de francs) entre 2019 et 2024, selon un rapport de la direction des affaires financières de l'institution bruxelloise, révélé par plusieurs médias début juillet.