Le ministère grec de la Culture a annoncé jeudi l’achèvement de la restauration de la façade ouest du Parthénon à Athènes. Ce vaste chantier a permis de restituer l’aspect du monument tel qu’il se présentait au début du XIXe siècle.

RECORD DATE NOT STATED Greece, Attica, Athens, Acropolis, The Parthenon ruins. Athens Attica Greece EDITORIAL USE ONLY Copyright: x xPaulxSeheultx/xEyexUbiquitousx PaulxSeheultx euphotos048652 IMAGO/Newscom World

Keystone-SDA ATS

Ce temple vieux de 2500 ans, dédié à la déesse Athéna et situé sur une colline surplombant la capitale grecque, accueille chaque année plus de quatre millions de visiteurs.

«Aujourd'hui, nous contemplons le fronton ouest du Parthénon tel que nous ne l'avons pas vu depuis deux siècles», a déclaré la ministre de la Culture, Lina Mendoni, dans un communiqué.

«Pour la première fois depuis environ 220 ans, le côté ouest du Parthénon est présenté par le ministère de la Culture dans sa forme la plus complète possible (...), le spectacle est véritablement saisissant», a-t-elle ajouté.

Selon le ministère, une équipe d'archéologues, d'ingénieurs et d'artisans a utilisé à la fois des fragments antiques conservés et du marbre neuf pour combler les lacunes et renforcer la façade ouest du monument.

Selon la même source, le temple se rapproche désormais autant que possible – bien qu'avec des répliques des sculptures – de l'état dans lequel il se trouvait immédiatement après le retrait d'environ la moitié de ses statues conservées, sur ordre de Lord Elgin, ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman.

Londres insiste sur le fait que les sculptures, qui ont ensuite été vendues par Elgin au British Museum, ont été acquises légalement, et les gouvernements britanniques successifs ont fait savoir que la décision revenait au musée.

Le British Museum mène depuis longtemps des négociations avec les autorités grecques, afin de trouver une formule qui permettrait d'exposer les marbres à Athènes.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a également cherché à plusieurs reprises à aborder cette question avec ses homologues britanniques.

Des fragments de sculptures du Parthénon sont également conservés au musée du Louvre à Paris, ainsi qu'à Copenhague, Munich, Vienne et Würzburg.