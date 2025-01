Le chef du parti d'extrême-droite autrichien FPÖ, Herbert Kickl, a invité mardi le parti conservateur ÖVP à entamer des négociations pour former un gouvernement qui valorisera une «politique honnête».

Herbert Kickl et son parti tente des négociations pour valoriser une politique honnête. (archive) sda

Keystone-SDA ATS

«Pas de petits jeux, pas de trucs, pas de sabotage, pas d'obstruction», a ainsi prévenu le chef de la formation d'extrême-droite, chargé lundi par le président autrichien de former un gouvernement après l'échec des négociations entre conservateurs, sociaux-démocrates et libéraux. Herbert Kickl dit vouloir restaurer la confiance de la population dans la politique et redonner un sentiment d'optimisme au pays à force de zèle, d'honnêteté et de courage.

Si l'ÖVP venait à ne pas respecter ces conditions, M. Kickl menace de provoquer de nouvelles élections. «Nous sommes prêts», a-t-il prévenu. Son parti est arrivé en tête lors des élections de fin septembre, remportant 29% des suffrages. Les sondages donnent son parti désormais à 35%.

Le nouveau chef par intérim des conservateurs, Christian Stocker, s'est déjà dit ouvert à des pourparlers avec l'extrême-droite, les deux partis partageant des positions proches sur l'économie et l'immigration.

L'ÖVP et le FPÖ ont déjà gouverné ensemble deux fois, en 2000 et en 2017, mais ce serait la première fois que la formation d'extrême-droite obtiendrait la chancellerie.