«Ne pas se cacher jusqu'à la prochaine élection»: les démocrates américains ont élu samedi leur nouveau chef, Ken Martin, qui aura pour tâche de reconstruire un parti qui se remet toujours d'une défaite cuisante à la présidentielle et s'interroge sur la meilleure manière de s'opposer à Donald Trump.

Ken Martin, inconnu du grand public et actuel président du parti dans le Minnesota, dirigera le parti démocrate. (archive) sda

Keystone-SDA ATS

Réunis dans un grand hôtel près de la capitale Washington, les instances du parti font l'autopsie de leur défaite de novembre et choisissent ceux qui devront établir la nouvelle stratégie du parti.

C'est Ken Martin, inconnu du grand public et actuel président du parti dans le Minnesota, qui le dirigera désormais.

Ce militant de 51 ans issu de mouvances progressistes a mis l'accent sur le besoin de renouer le lien entre démocrates et classes populaires et sur la nécessité de porter la lutte électorale dans l'ensemble des 50 Etats américains, même ceux fermement ancrés à droite.

«Le Parti démocrate est le parti des travailleurs, et il est temps de relever nos manches et de l'emporter partout, dans chaque élection», a-t-il déclaré dans un communiqué, une fois élu. «Donald Trump et ses alliés milliardaires sont prévenus: nous allons les tenir responsables de dépouiller les familles de travailleurs, et nous les battrons dans les urnes».

Il l'a emporté face à Ben Wikler, porteur d'une ligne similaire mais pourtant appuyé par des poids lourds du parti, comme Nancy Pelosi et Chuck Schumer.

«Audace»

La mission des démocrates sera désormais de «ne pas se cacher jusqu'à la prochaine élection» présidentielle, avait exhorté vendredi Wes Moore, gouverneur du Maryland et étoile montante du parti.

Shasti Conrad, présidente de l'antenne du Parti démocrate de l'Etat de Washington, fait un constat similaire.

«On ne peut pas attendre les derniers mois d'un cycle électoral de quatre ans», dit-elle à l'AFP, faisant le voeu d'un militantisme «tout au long de l'année».

Candidate à l'une des vice-présidences du parti, elle appelle à ce que les démocrates fassent preuve d'"audace», alors que beaucoup d'Américains ne leur font plus «confiance pour améliorer les choses».

Face à un Donald Trump qui a immédiatement renoué avec les provocations et les outrances de son premier mandat, l'opposition sait aujourd'hui qu'elle doit mieux choisir sur quel terrain combattre le républicain.