  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bangladesh Le Parti nationaliste revendique une large victoire aux élections

ATS

13.2.2026 - 07:42

Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) a revendiqué vendredi une large victoire aux premières élections législatives organisées depuis l'insurrection qui a causé la chute du régime de fer de Sheikh Hasina à l'été 2024. Ce succès a aussitôt été contesté par ses rivaux islamistes.

Le parti nationaliste de Tarique Rahman a réalisé un véritable ras-de-marrée aux législatives du Bangladesh, selon les premières projections des télévisions locales.
Le parti nationaliste de Tarique Rahman a réalisé un véritable ras-de-marrée aux législatives du Bangladesh, selon les premières projections des télévisions locales.
sda

Keystone-SDA

13.02.2026, 07:42

Aux premières heures de la matinée, un haut responsable du BNP, Salahuddin Ahmed, s'est réjoui auprès de l'AFP de la «victoire attendue» de son camp lors du scrutin de jeudi, qui devrait faire de son chef Tarique Rahman le prochain Premier ministre du pays.

Mais son principal adversaire, la coalition dirigée par les islamistes du Jaamat-e-Islami, a remis en cause ces résultats. «Nous ne sommes pas satisfaits du processus entourant les résultats des élections», a indiqué le parti, dénonçant des «incohérences répétées ou des montages dans l'annonce des résultats provisoires» qui «posent de sérieuses questions sur l'intégrité» du processus.

Majorité des deux tiers

Selon les projections publiées par les télévisions locales vendredi à 09h30 (04h30 suisses), le BNP est crédité de 212 des 300 sièges de la chambre unique du Parlement, soit une majorité de plus des deux tiers, contre 74 à la coalition du Jamaat-e-Islami. La commission électorale n'a pas encore publié de résultats officiels.

Dans un message publiée sur les réseaux sociaux par leur ambassade à Dacca, les Etats-Unis ont félicité le BNP et Tarique Rahman pour leur «victoire historique». Le Premier ministre indien Narendra Modi leur a emboîté le pas. «Cette victoire montre la confiance du peuple du Bangladesh en vos qualités de dirigeant», a-t-il écrit sur X.

Alors que les relations entre les deux voisins se sont nettement dégradées depuis 2024 et l'exil en Inde de Mme Hasina, M. Modi a ajouté que «l'Inde continuera à soutenir un Bangladesh démocratique, progressiste et inclusif».

Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a lui aussi félicité Tarique Rahman. «Je félicite également le peuple bangladais pour le bon déroulement des élections», a-t-il écrit sur X, ajoutant qu'il se réjouissait de travailler en étroite collaboration avec les nouveaux dirigeants.

«Tolérance et respect»

Agé de 60 ans, le probable futur Premier ministre est l'héritier d'une longue dynastie politique. Rentré en décembre de 17 ans d'exil au Royaume-Uni, il a pris la succession à la tête du BNP de sa mère Khaleda Zia, trois fois Première ministre, après sa mort quelques jours plus tôt.

Son rival, le chef du Jamaat, Shafiqur Rahman, 67 ans, qui a connu les geôles de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina, ambitionnait de devenir le premier Premier ministre islamiste de l'histoire du Bangladesh, un pays à 90% musulman.

Dans une déclaration jeudi soir, le chef du gouvernement provisoire Muhammad Yunus a exhorté les partis à respecter les usages démocratiques, à faire preuve de «tolérance et de respect» «Nous devons rester unis dans l'intérêt national», a insisté le prix Nobel de la paix, qui a annoncé qu'il se retirerait sitôt les résultats officiels proclamés.

Sans incident

Après une campagne souvent tendue, parfois violente, le scrutin de jeudi s'est déroulé sans incident majeur. De nombreux électeurs se sont réjouis de pouvoir voter, dans une ferveur inédite depuis l'élection de Mme Hasina en 2009. Les scrutins qui ont suivi avaient tous été boudés par l'opposition ou dénaturés par des fraudes massives.

«Tant que la Ligue Awami (le parti de Mme Hasina) était là, les gens pensaient qu'ils dirigeraient le pays pour toujours», a commenté jeudi Mahfuz Rahman, 52 ans. «J'ai de la chance d'être témoin du changement.»

Fers de lance des émeutes meurtrières de l'été 2024, les jeunes – les 18-37 ans constituent 44% du corps électoral – espèrent des changements profonds, dans un pays à l'économie en panne et malade de la corruption.

Les électeurs bangladais se sont également prononcés jeudi par référendum sur une série de réformes institutionnelles destinées éviter le retour d'un régime autoritaire. Selon les estimations publiées par les télévisions locales, le «oui» l'emporte largement.

De son exil indien, Sheikh Hasina, condamnée à mort par contumace pour la répression de la révolte de 2024, a dénoncé dans une déclaration publiée par son parti un scrutin «illégal et inconstitutionnel».

Les plus lus

5000 candidatures – Tout le monde veut habiter dans cette tour genevoise!
«Elle était enfermée dans un placard avec 16 autres enfants»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
New York : une île «oubliée» voudrait prendre le large !
«Il y a plus de femmes que d'hommes et elles veulent toutes se marier»
La directrice juridique de Goldman Sachs s'en va, à cause d'«oncle Jeffrey»