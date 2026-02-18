  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nucléaire Le patron de l'AIEA salue «des pas en avant» sur l'Iran

ATS

18.2.2026 - 23:13

Les pourparlers entre États-Unis et Iran tenus mardi ont permis «des pas en avant», a estimé mercredi le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, tout en soulignant que le temps pressait pour un règlement du dossier nucléaire iranien.

Une photo fournie par le ministère iranien des Affaires étrangères montre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi (à droite) rencontrant le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Mariano Grossi à Genève, en Suisse, le 16 février 2026. L'Iran et les États-Unis tiendront le deuxième cycle de négociations le 17 février 2026 à Genève, en Suisse.
Une photo fournie par le ministère iranien des Affaires étrangères montre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi (à droite) rencontrant le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Mariano Grossi à Genève, en Suisse, le 16 février 2026. L'Iran et les États-Unis tiendront le deuxième cycle de négociations le 17 février 2026 à Genève, en Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 23:13

Au terme de cette deuxième session de discussions menées à Genève sous médiation omanaise et à laquelle M. Grossi participait, l'Iran – qui s'est dit ouvert à une «vérification» de son programme nucléaire – a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus sur «un ensemble de principes directeurs» pour un possible accord.

«Je crois (...) qu'on a fait des pas en avant, mais il reste encore des efforts à faire et le problème, c'est qu'on n'a pas trop de temps», a déclaré Rafael Grossi dans une interview à la chaîne française LCI.

«Il y a la possibilité d'un dialogue qui commence vraiment pour la première fois à prendre forme», a-t-il estimé.

«On commence à parler de choses concrètes, de ce qu'on doit faire», a-t-il ajouté, se félicitant d'un «dialogue fluide (entre) des hommes intelligents qui peuvent aller au cœur du problème».

«Je vois une volonté de part et d'autre d'arriver à un accord, mais évidemment un tel accord est énormément complexe», a-t-il poursuivi, estimant que le rôle de l'AIEA consistait précisément «à décliner dans une formule techniquement fiable, ces intentions».

«Et là, je crois qu'il y a encore des espaces de désaccord», a-t-il reconnu.

L'AIEA, instance onusienne basée à Vienne, est chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, alors que Téhéran est soupçonné par Israël, les États-Unis et d'autres pays occidentaux de vouloir se doter de la bombe atomique.

Téhéran dément nourrir de telles ambitions, mais insiste sur son droit à développer une filière nucléaire civile.

Les plus lus

Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !
«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»
«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges
Conflit d'héritage: entre la «belle-mère» russe et la fille du défunt, c'est la guerre
«Il existe de nombreux arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran»