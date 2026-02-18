Les pourparlers entre États-Unis et Iran tenus mardi ont permis «des pas en avant», a estimé mercredi le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, tout en soulignant que le temps pressait pour un règlement du dossier nucléaire iranien.

Une photo fournie par le ministère iranien des Affaires étrangères montre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi (à droite) rencontrant le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Mariano Grossi à Genève, en Suisse, le 16 février 2026. L'Iran et les États-Unis tiendront le deuxième cycle de négociations le 17 février 2026 à Genève, en Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au terme de cette deuxième session de discussions menées à Genève sous médiation omanaise et à laquelle M. Grossi participait, l'Iran – qui s'est dit ouvert à une «vérification» de son programme nucléaire – a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus sur «un ensemble de principes directeurs» pour un possible accord.

«Je crois (...) qu'on a fait des pas en avant, mais il reste encore des efforts à faire et le problème, c'est qu'on n'a pas trop de temps», a déclaré Rafael Grossi dans une interview à la chaîne française LCI.

«Il y a la possibilité d'un dialogue qui commence vraiment pour la première fois à prendre forme», a-t-il estimé.

«On commence à parler de choses concrètes, de ce qu'on doit faire», a-t-il ajouté, se félicitant d'un «dialogue fluide (entre) des hommes intelligents qui peuvent aller au cœur du problème».

«Je vois une volonté de part et d'autre d'arriver à un accord, mais évidemment un tel accord est énormément complexe», a-t-il poursuivi, estimant que le rôle de l'AIEA consistait précisément «à décliner dans une formule techniquement fiable, ces intentions».

«Et là, je crois qu'il y a encore des espaces de désaccord», a-t-il reconnu.

L'AIEA, instance onusienne basée à Vienne, est chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, alors que Téhéran est soupçonné par Israël, les États-Unis et d'autres pays occidentaux de vouloir se doter de la bombe atomique.

Téhéran dément nourrir de telles ambitions, mais insiste sur son droit à développer une filière nucléaire civile.