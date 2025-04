François Bayrou, qui s'était dit «troublé», selon son entourage, par la condamnation de Marine Le Pen à une inéligibilité immédiate pour cinq ans, a affirmé mardi que le gouvernement n'avait «pas le droit» de «critiquer» une décision de justice même si celle-ci suscite des «interrogations».

Le Premier ministre François Bayrou a défendu mardi l’indépendance de la justice après la condamnation de Marine Le Pen, tout en suggérant une réflexion parlementaire sur les effets immédiats de l’exécution provisoire. ats

«Il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit», a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, lors d'une séance des questions au gouvernement particulièrement houleuse.

Pour autant, «il y a des interrogations», a ajouté François Bayrou, dans une allusion à la condamnation de Marine Le Pen lundi à une inéligibilité immédiate (par exécution provisoire, ndlr) pour cinq ans, compromettant sa candidature à la présidentielle de 2027, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle a aussi écopé d'une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique et d'une amende de 100'000 euros.

«Réflexion» à mener sur l'exécution provisoire

Le chef du gouvernement a estimé que «la réflexion doit être conduite» par les parlementaires à propos de l'exécution provisoire, qui «fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours». «En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel» et «de recours», a-t-il estimé.

«Je ne veux pas laisser dire ici que notre démocratie serait mise à mal par l'autorité judiciaire. Ce n'est pas vrai», a cependant aussi affirmé François Bayrou en réponse au chef de file des députés UDR Eric Ciotti, allié de Mme Le Pen, qui s'était demandé lundi «si la France est encore une démocratie».

«La loi à partir de laquelle les juges ont pris leur décision a été votée par le Parlement» et «c'est le Parlement qui décidera si oui ou non, il convient de toucher à l'écriture de la loi», a ajouté M. Bayrou.

François Bayrou a néanmoins expliqué ne pas avoir «l'intention de mélanger les discussions sur un jugement, que je ne commente pas et que je soutiens, avec la réflexion sur l'Etat de la loi qui appartient au Parlement».

Soutien aux magistrats

Le Premier ministre a en outre apporté un «soutien (...) inconditionnel, non mesuré» et «puissant» aux magistrats ayant rendu cette décision après des «menaces» proférées contre eux, considérant «très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien».

Le premier président de la cour d'appel de Paris avait dénoncé lundi des «menaces» à l'égard des magistrats qui ont rendu le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national (devenu Rassemblement national).

Lors de la même séance, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit souhaiter que le procès en appel de Marine Le Pen soit organisé dans le délai «le plus raisonnable possible».