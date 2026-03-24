Le Pentagone a durci lundi les restrictions imposées aux journalistes couvrant les questions de Défense. Cette décision intervient quelques jours après qu'un tribunal a jugé que la précédente politique d'accréditation de ce département imposée aux journalistes était inconstitutionnelle.

Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a invoqué des risques pour la sécurité pour justifier ce changement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette nouvelle mesure à l'encontre des médias s'ajoute à une série d'actions du président Donald Trump et de hauts responsables contre des journalistes et des médias accusés de répandre des informations mensongères ("fake news") lorsque leurs reportages déplaisent à l'administration.

Un juge fédéral américain a bloqué vendredi la nouvelle politique du Pentagone limitant l'accès de la presse, qui s'est soldée par le retrait des accréditations de la plupart des grands médias.

Le Pentagone a réagi en imposant des restrictions encore plus strictes, annonçant lundi qu'il fermerait une zone de presse appelée le «couloir des correspondants» et que «tout accès de journalistes au Pentagone devra se faire sous escorte de personnels autorisés du ministère» de la Défense.

Risque pour la sécurité

Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a invoqué des risques pour la sécurité pour justifier ce changement. Il a également indiqué que le Pentagone allait faire appel de la décision du tribunal.

«Avec effet immédiat, le 'couloir des correspondants' est fermé», a écrit Parnell sur X. Il a précisé qu'un nouvel espace de travail pour la presse serait créé «dans une annexe à l'extérieur du bâtiment principal du Pentagone, mais toujours sur le site du Pentagone».

Le National Press Club, basé à Washington, a déclaré que cette nouvelle politique limitait la capacité des journalistes à accomplir leur travail.

«La fermeture du 'couloir des correspondants' et l'imposition d'un accès escorté sapent le journalisme indépendant au Pentagone, à un moment où le public a besoin d'informations claires et non filtrées sur l'armée américaine», a indiqué dans un communiqué le président du National Press Club, Mark Schoeff Jr.

Nouvelles règles refusées

A l'automne dernier, il a été demandé aux médias accrédités au Pentagone de se plier à de nouvelles règles contraignantes. La plupart ont refusé et y ont perdu leur accès.

Avant déjà, le Pentagone avait imposé aux journalistes d'être escortés dans le bâtiment en dehors d'un nombre limité de zones, délogé certains médias de leurs bureaux permanents, et réduit drastiquement les conférences de presse.

Dernièrement, ce sont les photographes qui en ont été privés – après que certains clichés n'ont pas été du goût de Pete Hegseth, selon la presse américaine.