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«Opération terrestre» en vue ? Le Pentagone envisage de déployer 10'000 soldats de plus au Moyen-Orient

ATS

27.3.2026 - 08:15

La Maison Blanche et le ministère de la Défense envisagent d'envoyer au moins 10'000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours, ont indiqué vendredi le Wall Street Journal (WSJ) et le site d'informations Axios.

Un haut responsable de la défense américaine, cité par Axios, s'attend à ce que la décision soit prise la semaine prochaine et a indiqué que les troupes proviendraient d'unités de combat différentes de celles déjà envoyées dans la région. (image d'illustration)
Un haut responsable de la défense américaine, cité par Axios, s'attend à ce que la décision soit prise la semaine prochaine et a indiqué que les troupes proviendraient d'unités de combat différentes de celles déjà envoyées dans la région. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:15

Il s'agit d'offrir au président Donald Trump davantage d'options militaires, a expliqué le WSJ en citant des responsables du ministère de la Défense alors même que le président a reporté de dix jours son ultimatum de frappes sur le secteur énergétique iranien, assurant que les discussions avec l'Iran, dont la capitale a été de nouveau fortement frappée vendredi matin par Israël, se «passent très bien».

Cette force, qui comprendrait probablement de l'infanterie et des véhicules blindés, viendrait s'ajouter aux quelque 5000 Marines et aux milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployés dans la région, a précisé le WSJ.

«On ignore précisément où les forces se déploieront au Moyen-Orient, mais elles se trouveront vraisemblablement à portée de frappe de l'Iran et de l'île de Kharg, un centre névralgique pour l'exportation de pétrole au large des côtes iraniennes», a ajouté le WSJ.

«C'est un nouveau signe qu'une opération terrestre américaine en Iran est sérieusement préparée», a affirmé pour sa part le site d'informations Axios.

Un haut responsable de la défense américaine, cité par Axios, s'attend à ce que la décision soit prise la semaine prochaine et a indiqué que les troupes proviendraient d'unités de combat différentes de celles déjà envoyées dans la région.

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