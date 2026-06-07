  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Trump et Netanyahu, la rupture ? Espionnage: le Pentagone se méfie ouvertement d'Israël

ATS

7.6.2026 - 11:54

Le Pentagone a relevé le niveau de menace en matière de contre-espionnage concernant Israël à son niveau le plus élevé, ont rapporté samedi plusieurs médias américains. Cette décision fait suite à des inquiétudes selon lesquelles Israël aurait tenté d'espionner de hauts responsables américains.

M. Trump a eu un échange musclé, truffé d'injures, lors d'une conversation téléphonique avec M. Netanyahu, dans lequel il aurait dit que son interlocuteur était «complétement cinglé», selon le média Axios. (archives)
M. Trump a eu un échange musclé, truffé d'injures, lors d'une conversation téléphonique avec M. Netanyahu, dans lequel il aurait dit que son interlocuteur était «complétement cinglé», selon le média Axios. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.06.2026, 11:54

07.06.2026, 12:01

L'agence de renseignement militaire du ministère de la Défense, la Defense Intelligence Agency (DIA), a déclaré que «la capacité d'Israël à mener des opérations d'espionnage humain et de collecte technique se situait à un 'niveau critique'», a indiqué NBC News, citant des responsables américains.

Cette décision fait suite à des inquiétudes selon lesquelles Israël aurait tenté d'espionner de hauts responsables américains, afin d'obtenir des informations sur «les délibérations internes et la prise de décision de l'administration Trump concernant les conflits au Moyen-Orient», a indiqué la chaîne de télévision américaine.

De son côté, le New York Times a fait état de tentatives israéliennes pour mettre sur écoute des hauts responsables, notamment le principal négociateur du président Donald Trump, Steve Witkoff, et le haut responsable politique du Pentagone, Elbridge Colby.

Relations tendues

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février, déclenchant la guerre. Depuis, la relation entre M. Trump et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, semble tendue.

M. Trump a eu un échange musclé, truffé d'injures, lors d'une conversation téléphonique avec M. Netanyahu, dans lequel il aurait dit que son interlocuteur était «complétement cinglé», selon le média Axios.

Les deux hommes s'entretenaient au sujet des menaces d'Israël de bombarder la capitale libanaise, Beyrouth, Donald Trump craignant que cela ne sape les discussions américaines avec Téhéran.

Dans une interview au New York Post, Donald Trump a confirmé mercredi avoir eu un échange véhément avec Benjamin Netanyahu, affirmant être mécontent de la politique israélienne au Liban.

Les plus lus

Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
Vers la fin du sport obligatoire à l'école, milliards suisses investis aux USA, écrémage au SEM
Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
Xhaka agacé, Ndoye affûté : un bilan mitigé