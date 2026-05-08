Le Pentagone publie des documents sur les ovnis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Le Pentagone publie des documents sur les ovnis

ATS

8.5.2026 - 16:19

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir publié un premier lot de documents, précédemment tenus secrets, sur les objets volants non-identifiés, ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Donald Trump, à l'origine de cette publication.

Le ministre de la Défense Pete Hegseth a partagé l'annonce ce vendredi.
Le ministre de la Défense Pete Hegseth a partagé l'annonce ce vendredi.
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Keystone-SDA

08.05.2026, 16:19

«Ces documents, cachés derrière le secret-défense, ont longtemps alimenté, de manière justifiée, les spéculations, et il est temps que le peuple américain puisse y avoir directement accès», a déclaré le ministre de la Défense, Pete Hegseth, dans un communiqué.

Plus de 160 documents ont été publiés sur une page dédiée sur le site du Pentagone. Parmi eux, se trouvent notamment une série de rapports de décembre 1947 sur des «disques volants».

Un autre dossier fait état d'un incident survenu en 2023, au cours duquel trois équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément «avoir vu des 'orbes' orange dans le ciel émettre ou lancer de plus petits 'orbes' rouges».

Donald Trump avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales «d'identifier et de publier» les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis.

Le jour même de cette annonce, le président américain s'en était pris à Barack Obama, coupable selon lui d'avoir livré des «informations classifiées» sur les extraterrestres.

A la fin d'un podcast diffusé quelques jours plus tôt, l'ancien président démocrate avait répondu à une question sur l'existence de ces derniers: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus». Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher l'existence des extraterrestres, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, Barack Obama avait clarifié sa position, affirmant n'avoir vu «aucune preuve, durant (sa) présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous».

L'intérêt pour les ovnis a été relancé ces dernières années, alors que le gouvernement américain enquêtait sur de nombreux signalements d'aéronefs aux caractéristiques apparemment surnaturelles, sur fond de craintes que des puissances adverses testent des technologies très avancées.

En mars 2024, le Pentagone a toutefois publié un rapport affirmant ne disposer d'aucune preuve que les «phénomènes aériens non identifiés» (PAN) soient liés à une technologie extraterrestre, de nombreuses observations suspectes s'étant révélées être de simples ballons météorologiques, avions espions, satellites ou autres activités ordinaires.

Les plus lus

Le Pentagone publie des documents sur les ovnis
Un homme décède après avoir été heurté par un train à Berthoud
En Suisse, les plus de 50 ans travaillent de moins en moins
Bonnie Tyler en coma artificiel après avoir été opérée au Portugal
Jan Cadieux : «Le premier SMS reçu venait de Patrick Fischer»
La directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier licenciée