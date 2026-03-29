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Trump reste ambigu Le Pentagone se prépare à des opérations sur le terrain en Iran

ATS

29.3.2026 - 07:25

Le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran, a rapporté samedi le Washington Post, citant des responsables américains, au moment où les Etats-Unis entreprennent un renforcement de leur posture au Moyen-Orient.

Le porte-hélicoptères Tripoli est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines, selon le commandement américain Centcom.
Le porte-hélicoptères Tripoli est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines, selon le commandement américain Centcom.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 07:25

29.03.2026, 07:26

De telles opérations n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran, ont souligné les responsables américains sous couvert de l'anonymat, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien à la fois par des membres des forces spéciales et d'autres soldats.

Selon le Washington Post, il n'était pas clair samedi si Donald Trump comptait approuver tout ou partie, voire aucun des plans du Pentagone.

Les informations du quotidien de la capitale américaine interviennent au moment où la posture des Etats-Unis dans la guerre au Moyen-Orient se voit renforcée par l'arrivée dans la zone du navire d'assaut amphibie Tripoli, annoncée samedi par l'armée américaine.

Ce porte-hélicoptères est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines, selon le commandement américain Centcom.

L'annonce de l'arrivée du navire arrive peu après les déclarations du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a estimé vendredi que les Etats-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs sur l'Iran sans passer par le déploiement de troupes au sol.

Mais Donald Trump entretient depuis plusieurs semaines une certaine ambiguïté sur cette possibilité, et plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours que le président américain envisageait d'envoyer prochainement au moins 10'000 militaires au Moyen-Orient.

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