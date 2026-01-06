  1. Clients Privés
Mesures trop «woke» Le Pentagone va réexaminer l'intégration des femmes au combat

ATS

6.1.2026 - 21:46

Le ministère américain de la Défense a annoncé mardi qu'il allait évaluer les effets de l'intégration des femmes dans les rôles de combat, autorisée depuis une dizaine d'années.

Le Pentagone va réexaminer l'intégration des femmes au combat (photo prétexte, archives).
Le Pentagone va réexaminer l'intégration des femmes au combat (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.01.2026, 21:46

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, dénonce régulièrement les mesures dites «woke» qui visent à accroître les opportunités pour les minorités, tant dans l'armée, que dans les entreprises ou les universités.

Avant sa nomination, il avait exprimé son opposition à la présence des femmes sur le champ de bataille mais avait ensuite cherché à nuancer ses propos lors de son audition de confirmation au Sénat.

L'évaluation annoncée mardi sera menée par l'Institute for Defense Analyses (IDA), un groupe de réflexion sur les stratégies de défense, pour «garantir que les normes sont respectées et que les Etats-Unis conservent l'armée la plus létale», a déclaré dans un communiqué la porte-parole du Pentagone, Kingsley Wilson.

«Nos normes pour les postes de combat seront élitistes, uniformes et neutres du point de vue du sexe, car le poids d'un sac à dos ou d'un être humain n'est pas différent si vous êtes un homme ou une femme», a-t-elle ajouté, en insistant sur le fait que le Pentagone «ne compromettra pas ses normes pour satisfaire des quotas ou un agenda idéologique».

Normes neutres

Pete Hegseth avait ordonné en mars dernier à l'armée d'élaborer des normes de condition physique neutres du point de vue du genre pour les soldats de première ligne, sans évoquer la possibilité d'exclure les femmes des rôles de combat.

Le média américain NPR, qui a obtenu une note interne du Pentagone, a rapporté que l'examen de l'IDA durerait six mois. Les responsables de l'armée de terre et des Marines ont déjà été invités à fournir des données à l'organisation, notamment sur l'état de préparation des unités, l'entraînement et les performances, selon la même source.

