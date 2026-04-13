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Guerre au Moyen-Orient Le pétrole rebondit, échec des négociations entre l'Iran et les USA

ATS

13.4.2026 - 08:00

Les cours du pétrole repartaient de l'avant lundi. L'échec des négociations de paix entre Washington et Téhéran, ainsi que les menaces américaines de blocus du détroit d'Ormuz, faisaient craindre une poursuite du conflit au Moyen-Orient.

Le vice-président des Etats-Unis a reconnu l'échec des pourparlers avec le régime iranien, en fin de semaine dernière. (archive)
Le vice-président des Etats-Unis a reconnu l'échec des pourparlers avec le régime iranien, en fin de semaine dernière. (archive)
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 08:00

13.04.2026, 08:39

Vers 06h20, le prix du baril de Brent accélérait de 7,36% à 102,21 dollars, alors que celui du WTI montait de 8,45% à 104,73 dollars. Les deux variétés d'or noir avaient chuté sous les 100 dollars après l'annonce, mercredi dernier, d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Après l'échec des pourparlers à Islamabad, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer à partir de lundi un blocus aux ports iraniens. Aucune des deux parties ne s'est exprimée sur le devenir du cessez-le-feu devant expirer le 22 avril.

«Les marchés avaient placé de grands espoirs dans les négociations de paix du week-end, espérant que les parties belligérantes se rapprocheraient d'un accord durable. Cependant, ces espoirs se sont envolés après que les 21 heures de pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran se sont achevées sans qu'un accord ne soit conclu», a résumé Tony Sycamore, analyste auprès d'IG.

Selon l'expert, «cette approche va sans aucun doute mettre à rude épreuve les relations entre l'Iran et son principal client, la Chine. Ayant déjà perdu les livraisons vénézuéliennes plus tôt cette année, Pékin risque désormais de perdre environ 2 millions de barils supplémentaires par jour».

Afin de contourner le détroit d'Ormuz, «l'Arabie saoudite a déclaré avoir rétabli la pleine capacité de pompage de son oléoduc est-ouest vers la mer Rouge, ainsi que la production du gisement de Manifa», ont pour leur part détaillés les analystes de la plateforme Trading Economics.

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