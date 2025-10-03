Le photojournaliste français Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, dans une attaque de drone, ont annoncé les organisations de journalistes EFJ-IFJ et SNJ.

L’attaque s'est produite vers 07H20 GMT vendredi matin (photo d’archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Un journaliste ukrainien, Heorgiy Ivanchenko, a également été blessé lors de la même attaque, ont indiqué les Fédérations Européenne et Internationale des journalistes et le Syndicat national des journalistes, selon qui l'attaque s'est produite vers 07H20 GMT vendredi matin.