La proposition déconcertante de Donald Trump d'une prise de contrôle par les Etats-Unis d'une bande Gaza vidée de ses habitants a été critiquée mercredi par de nombreux gouvernements dans le monde.

Le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participent à une conférence de presse dans la salle Est de la Maison Blanche, mardi 4 février 2025, à Washington. (AP Photo/Evan Vucci) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mais au-delà de cette idée de principe, lancée mardi après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, peu de détails ont été donnés par le nouveau président américain sur ses intentions exactes.

Voici ce qu'il a déclaré mardi à la Maison Blanche lors d'une conférence de presse:

«Prise de contrôle à long terme»

«Les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes.»

«(Nous allons) aplanir la zone et nous débarrasser des bâtiments détruits, créer du développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants du coin.»

«Je vois une prise de contrôle à long terme» de Gaza et «je vois ça apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient, et peut-être à tout le Moyen-Orient».

Déplacement des Palestiniens

La bande de Gaza «ne doit pas en passer par un processus de reconstruction et d'occupation par les mêmes gens qui ont été là, se sont battus pour elle, ont vécu là, sont morts là et ont vécu une vie misérable là».

«La seule raison pour laquelle les Palestiniens veulent revenir à Gaza, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative.»

«J'imagine des gens du monde entier vivre là (...). Je pense que vous en ferez un endroit international et incroyable (...) Et je pense que le monde entier sera là, avec des représentants venus de toute la planète.»

«Les Palestiniens aussi, les Palestiniens vivront là. Beaucoup de gens vivront là. Mais ils ont essayé autrement, pendant des décennies et des décennies. Et ça ne va pas marcher. Ca n'a pas marché. Ca ne marchera jamais.»

Troupes américaines

Le dirigeant populiste a laissé entendre que sa proposition pourrait nécessiter l'envoi de troupes américaines à Gaza.

«En ce qui concerne Gaza, nous ferons ce qui est nécessaire. Si c'est nécessaire (d'y envoyer des soldats), nous le ferons.»

«La Côte d'Azur du Moyen-Orient»

Donald Trump a dit penser pouvoir transformer la bande de Gaza en «Côte d'Azur du Moyen-Orient». «Nous avons l'occasion de faire quelque chose qui pourrait être phénoménal».

«Nous allons prendre le contrôle de cette terre, et nous allons la développer, créer des milliers et des milliers d'emplois, et ce sera quelque chose dont tout le Moyen-Orient pourra être très fier.» «Je pense que le potentiel de la bande de Gaza est incroyable.»

Soutien des dirigeants arabes?

Le septuagénaire a assuré que les dirigeants arabes allaient soutenir son plan, bien qu'ils se soient par avance dits opposés à tout déplacement des Palestiniens hors de Gaza.

«Je peux vous dire, j'ai parlé à d'autres dirigeants de pays du Moyen-Orient, et ils adorent l'idée. Ils disent que ça amènerait vraiment de la stabilité et ce dont nous avons besoin, c'est de stabilité.»