Canton de Vaud «Face aux velléités démagogiques» de Nordmann, le PLR confirme son soutien à l’UDC

ATS

11.3.2026 - 22:57

Le PLR Vaud a confirmé mercredi soir son soutien à la candidature de l'UDC Jean-François Thuillard pour le deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. «C’est le choix de la raison face aux velléités démagogiques (du socialiste) Roger Nordmann», arrivé deuxième dimanche lors du premier tour et également en lice, écrit-il dans son communiqué.

Jean-Francois Thuillard, candidat de l’UDC à l'élection complémentaire pour le Conseil d'Etat vaudois.
Jean-Francois Thuillard, candidat de l’UDC à l'élection complémentaire pour le Conseil d'Etat vaudois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 22:57

«Afin de protéger nos valeurs de droite, notre beau canton, notre stabilité et notre sécurité, Monsieur Thuillard est le choix évident face à la candidature de Monsieur Nordmann», écrit le PLR Vaud.

Lors de cette soirée, ce dernier a également renouvelé sa vice-présidence, avec l’élection de Luc Olivier Stramke, qui remplace Regula Zellweger.

