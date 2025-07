Le plus grand trafiquant de drogue d'Equateur, Adolfo Macias surnommé «Fito», a accepté vendredi d'être extradé vers les Etats-Unis, où il est accusé de trafic de cocaïne et d'armes. Il est considéré comme l'un des plus dangereux criminels d'Equateur.

Le parquet américain a accusé en avril "Fito" de trafic de cocaïne et d'armes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Fito» avait été arrêté à la fin juin dans sa ville natale de Manta, après un an et demi de cavale. Il s'était évadé en janvier 2024 du centre pénitentiaire de Guayaquil, qu'il contrôlait et où il purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans de réclusion pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre.

Vêtu de l'uniforme orange des détenus et la barbe taillée, «Fito» a assisté vendredi à l'audience en visioconférence de sa cellule dans une prison de haute sécurité. Il a répondu au juge: «Oui, j'accepte» l'extradition. Cette décision ouvre la voie à son transfert.

Chef d'un des principaux gangs d'Equateur, les Choneros, qui règne notamment sur le trafic de cocaïne, «Fito» a été associé à l'assassinat en août 2023 de l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle équatorienne, Fernando Villavicencio.

Chauffeur de taxi

Ancien chauffeur de taxi, il était devenu l'ennemi public numéro un en Equateur, les autorités le désignant comme un «criminel aux caractéristiques extrêmement dangereuses».

Son évasion début 2024 avait déclenché une vague de violences sans précédent dans le pays, faisant des dizaines de morts et générant des mutineries dans plusieurs prisons, des combats de rue déclenchés par les gangs et une prise d'otages sur un plateau de télévision.

Du fait de sa situation entre la Colombie et le Pérou – les plus grands pays producteurs mondiaux de cocaïne – et ses ports stratégiques sur l'océan Pacifique, l'Equateur est devenu ces dernières années le théâtre de violents affrontements pour le contrôle des territoires destinés à l'acheminement de la cocaïne vers les Etats-Unis et l'Europe.

Plus de 70% de toute la cocaïne produite dans le monde transite désormais par les ports de l'Equateur. En 2024, le pays a saisi un record de 294 tonnes de drogue, principalement de la cocaïne.