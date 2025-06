Qui est Jens-Frederik Nielsen, le plus jeune Premier ministre du Groenland ?

Jens-Frederik Nielsen est le plus jeune chef de gouvernement du Groenland. Il unit son pays contre les projets de prise de contrôle de Donald Trump et se bat pour un avenir autodéterminé. Qui est cet homme qui ne veut en aucun cas laisser son pays aux mains du président américain ?

Jens-Frederik Nielsen a 33 ans et est considéré comme un bâtisseur de ponts. KEYSTONE

Lea Oetiker Lea Oetiker

En faisant défiler le profil Instagram de Jens-Frederik Nielsen, on peut voir des photos de lui avec la Première ministre danoise, de lui lors d'une manifestation, de lui riant avec des habitants du Groenland, de lui avec la presse, de lui à la chasse...

A 33 ans, Jens-Frederik Nielsen est depuis avril 2025 le plus jeune chef de gouvernement du Groenland.

Son apparence publique semble ouverte et proche - mais les défis auxquels Nielsen doit faire face sont loin d'être banals. Depuis que le président américain Donald Trump a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour le Groenland, Nielsen est donc au centre de l'attention internationale.

Mais qui est cet homme qui ne veut en aucun cas laisser son pays à Trump ?

«Nielsen fait un excellent renne au four»

Nielsen a grandi à Nuuk, la capitale du Groenland. Sa mère est originaire de l'île, son père est danois. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants.

Son enfance a été libre, raconte une sœur aînée au magazine «Spiegel». Ils jouaient beaucoup dehors. Leur père avait travaillé autrefois comme pêcheur. Ils n'étaient pas une famille très politique, mais ils étaient toujours au courant de ce qui se passait dans le monde.

Nielsen est également chasseur. Les animaux qu'il mange, il les tue lui-même. «Nielsen fait un excellent renne au four», dit de lui un ami au magazine.

Mais qui pense à Nielsen doit aussi penser au sport. Au Groenland, son nom est indissociable du badminton. Membre de l'équipe nationale depuis 2009, Nielsen a collectionné de nombreux titres, dont plusieurs championnats du Groenland et l'or aux Jeux d'Islande 2023.

Le retour de la «Demokraatit»

Nielsen est donc champion de badminton. Il a également étudié les sciences sociales, puis suivi une formation d'agent immobilier et fait carrière au sein du parti social-libéral Demokraatit.

En 2020, Nielsen devient à la surprise générale ministre de l'Économie et des Ressources naturelles. Peu après, le parti l'élit sans opposition à sa tête.

Nielsen mène le parti à travers des périodes difficiles, dont un retrait du gouvernement et une défaite électorale en 2021. Il réussit à faire son retour lors des élections de 2025. Demokraatit a remporté 29,9% des voix, contre 9,1% lors des dernières élections en 2021. Le 7 avril, Nielsen a finalement prêté serment en tant que chef du gouvernement. «Un peu plus tôt que prévu», dit Nielsen au «Spiegel», «mais je n'ai jamais eu peur des responsabilités».

Jens-Frederik Nielsen, lorsqu'il a remporté les élections à la mi-mars 2025. KEYSTONE

Demokraatit est un parti social-libéral. Dans son programme électoral, l'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qu'est le Danemark est «l'objectif ultime». Mais «nous ne voulons pas l'indépendance demain, nous voulons une bonne base», explique Nielsen. Il est décrit comme ambitieux et tenace, mais amical dans ses relations.

Trump veut le Groenland, Nielsen ne veut pas de Trump

En raison de la revendication du président américain Donald Trump sur le Groenland, une attention particulière a été portée sur Nielsen. Trump justifie ses ambitions par les intérêts de sécurité des Etats-Unis et veut s'approprier les ressources naturelles de la région. Selon un sondage, la grande majorité des Groenlandais refusent de faire partie des États-Unis.

Mi-mars, Jens-Frederik Nielsen a organisé l'un des plus grands cortèges de protestation à Nuuk et a conduit environ 1000 habitants de la ville au consulat américain. Les manifestants ont brandi des pancartes avec des inscriptions telles que «Yankee go home !»

Le vice-président américain JD Vance a visité fin mars la base spatiale américaine de Pituffik au Groenland. Jim Watson/AFP Pool via AP/dpa

Nielsen a qualifié ce rassemblement d'une des actions de protestation les plus importantes de l'histoire du Groenland. Il a expliqué que l'indignation était compréhensible, étant donné que l'on entendait toujours les mêmes revendications de la part des Etats-Unis, sur un ton inapproprié.

Cet automne encore, le parti caressait l'idée d'un accord d'association avec les Etats-Unis, à l'instar de ce qui a été fait pour les îles Marshall ou les Palaos, mais lorsque Donald Trump a brandi des menaces de prise de contrôle et des promesses de richesse pour le Groenland, de nombreuses personnes ont trouvé cela prétentieux et envahissant - cela leur a rappelé des comportements coloniaux.

La résistance s'organise

Nielsen a réagi à Trump par une coalition quadripartite sans précédent. Seul le parti Naleraq, qui s'est prononcé pour un rapprochement rapide avec l'Amérique, se trouve désormais dans l'opposition. Nielsen a forgé cette coalition afin de pouvoir résister à la pression américaine avec le plus grand nombre possible de voix.

Il existe certes des divergences de fond entre les partis groenlandais dans de nombreux domaines, mais les menaces de Trump rapprochent les partis.

Lors des dernières manifestations, les Groenlandais ont clairement fait savoir ce qu'ils pensaient de l'attitude de Trump. (photo d'archives) Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

«Jusqu'à présent, nous n'avons entendu parler des intentions que par la presse», a récemment déclaré Nielsen au «Spiegel».

Il est aussi familier avec les rapports sur les activités d'espionnage américaines au Groenland qu'avec les calculs de l'administration Trump sur les coûts potentiels d'un contrôle de l'île. «Ce qui est sûr, c'est qu'on a souvent dit que quelqu'un voulait avoir notre terre. Nous prenons cela au sérieux. Le Groenland n'est pas un bien immobilier», poursuit Nielsen.

«Le Groenland appartient à ses habitants»

Le Premier ministre souligne que le Groenland est certes ouvert à des partenariats économiques avec des pays occidentaux, mais qu'il n'est pas à vendre. Il n'exclut pas une coopération avec les Etats-Unis, mais uniquement aux conditions fixées par le Groenland lui-même. Le pays appartient à ses habitants et n'est pas à vendre.

On ne sait pas s'il s'est entretenu personnellement avec Trump. «No comment», (en français : pas de commentaire), dit-il au magazine.

Jens-Frederik Nielsen est beaucoup de choses. Politicien, sportif, chasseur et bâtisseur de ponts entre différentes opinions. Dans sa vie privée, il est mari et père de deux filles. Certaines sources parlent même de trois enfants. C'est un homme calme et réfléchi, qui sait garder la tête froide même dans les situations difficiles.