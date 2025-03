Le podcast du gouverneur de Californie fait trembler la politique américaine

Un nouveau podcast dans lequel l'un des espoirs du parti démocrate américain Gavin Newsom plaisante avec des invités proches du président américain Donald Trump exaspère son parti, alors que ses responsables s'écharpent sur la meilleure façon de résister au président républicain.

Keystone-SDA ATS

Dans une tentative apparente de courtiser les électeurs centristes, Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie – considéré comme l'un des favoris à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2028 – a lancé un podcast promettant de s'adresser à ceux qui sont «fondamentalement en désaccord».

Il a notamment reçu Charlie Kirk, une personnalité médiatique de droite très populaire auprès des jeunes, dans un épisode. Durant l'échange, Gavin Newsom a fait part de son opposition à la participation des femmes transgenres aux compétitions sportives pour les jeunes, s'éloignant ainsi de la position des démocrates sur cette question.

Podcasts de droite

Certains au sein de son parti l'accusent aussi d'offrir une plateforme à des opinions qu'ils considèrent comme taboues et lui reprochent de ne pas contredire les déclarations mensongères de ses invités.

Les podcasts de droite sont parmi les plus populaires aux États-Unis. Ils ont largement contribué à la victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre. C'est pourtant un média dans lequel les démocrates ont eu du mal à s'imposer.

Pour des républicains, comme Anne Dunsmore, qui mène une campagne pour révoquer Gavin Newsom en tant que gouverneur de Californie, sa stratégie pourrait s'avérer payante. «Il fait ce que tout le monde devrait faire», reconnaît cette habituée des collectes de fonds en faveur du parti républicain. «Il n'est pas stupide».

Selon elle, les podcasts de droite répercutent rarement la parole à des invités de l'autre bord politique et «se parlent à eux-mêmes». En s'adressant à ses adversaires, Gavin Newsom se distancie des positions impopulaires des démocrates sur des questions telles que les athlètes transgenres, note-t-elle.

«Nous ne devrions pas l'aider»

La journaliste conservatrice Megyn Kelly s'inquiète de cette pratique. Elle a averti cette semaine que cela pourrait permettre à un potentiel futur candidat démocrate de construire «un public large et susceptible de plaire aux deux camps».

«Je n'aime pas le voir, car cela me donne le sentiment qu'il s'entraîne pour 2028 [...] Nous ne devrions pas l'aider», a-t-elle dit dans son émission.

Selon certains démocrates, cette stratégie pourrait s'avérer dangereuse et contre-productive. Lors d'un échange avec Steve Bannon, idéologue d'extrême droite et ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, Gavin Newsom n'a pas corrigé les propos de son invité, affirmant que Donald Trump avait gagné l'élection de 2020.

Cet épisode a exaspéré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear, également pressenti pour briguer la primaire démocrate: «Steve Bannon embrasse la haine et la colère et même parfois la violence et je ne pense pas qu'il faille lui donner de l'attention sur n'importe quelle plateforme, jamais, nulle part».

Tim Walz, gouverneur démocrate du Minnesota, était le dernier invité du podcast de Gavin Newsom. Mais ce dernier a laissé entendre que Tucker Carlson, un animateur conservateur proche de Donald Trump, pourrait être le prochain.

«Extrémistes»

Pour Steven Maviglio, consultant politique, cette stratégie consistant à s'adresser à «des extrémistes de droite» n'aide pas «la cause démocrate».

«Pour être président en 2028, il va falloir d'abord séduire les électeurs des primaires démocrates», affirme-t-il, précisant qu'il est «gouverneur d'un État qui a de nombreux défis, qu'il n'a pas relevés». «Je pense qu'il ferait mieux de faire son travail», assène-t-il.

Selon Steve Caplan, professeur de communication et de marketing à l'université de Californie du Sud, l'objectif du gouverneur serait de simplement capter l'attention des médias nationaux.

«Est-ce que c'est ce que veulent les démocrates en ce moment? [...] La réponse est non» assure-t-il, se demandant si cette stratégie «portera ses fruits», car «il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et l'élection».

D'ici là, même les invités de droite de M. Newsom semblent perplexes face à la cour assidue de leur hôte à leur égard. Après son passage dans l'émission, Charlie Kirk est aussi apparu sceptique affirmant que cela avait été «très difficile d'y voir clair». «C'était presque trop positif, n'est-ce pas?»