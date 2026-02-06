Le poisson commence toujours à pourrir par la tête

Jeffrey Epstein a-t-il rencontré les Trump en 2017 ? Qu'écrit le frère de ce dernier sur le président américain ? Pourquoi le nom d'un chien est-il noirci, mais pas celui des victimes ? Pourquoi Tump est-il soudainement devenu un fan de Clinton et quels sont les doutes concernant le suicide d'Epstein ? Voici cinq réponses.

Epstein a-t-il encore rencontré les Trump début 2017 ?

Boris Nikolic veut rencontrer Jeffrey Epstein : À Noël 2016, l'investisseur demande par mail à son collègue quand Epstein sera de retour à New York.

Celui-ci répond seulement deux minutes plus tard : «Le 4, je serai avec tous les gars de Trump à Palm [Springs dans l'État américain de Floride] - [ce sera] amusant». «Amuse-toi bien», commente Nikolic, «J'espère te voir le 4. Je pars pour [San Francisco] le 5».

Jeffrey Epstein écrit à l'investisseur Boris Nikolic à Noël qu'il s'amusera le 4 janvier à Palm Springs, en Floride, avec "tous les gars de Trump". US-Justizministerium

Cela montre qu'Epstein a apparemment prévu de rencontrer les Trump après la victoire des républicains aux élections de l'automne 2016. Le mail ne permet pas de savoir si le futur président Donald Trump était présent ou seulement Don Jr. et Eric - ou quelqu'un d'autre. Officiellement, le président assure avoir rompu avec Epstein en 2007.

Des conversations inquiétantes

Cet échange de courriels entre Jeffrey Epstein et son frère Mark est remarquable. «Comment vas-tu ?», demande Mark le 19 mars 2018. «Il y a quelque temps, tu as mentionné que tu te sentais pré-diabétique. Est-ce que quelque chose a changé ?»

Puis Mark écrit, sans doute en pensant au président en exercice à l'époque et aujourd'hui : «Que fait ton fils Donald maintenant ?» Jeffrey répond peu après : «Tout va bien. Bannon est avec moi». Steve Bannon a été le stratège en chef de la Maison Blanche sous Trump en 2017 et entretient encore aujourd'hui de bonnes relations avec l'homme de 79 ans.

Mark Epstein répond à ce mail deux jours plus tard - avec une importance élevée: «Demande [à Bannon] si [Vladimir] Poutine a des photos de Trump en train de sucer Bubba ?»

Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce une blague ? Des questions auxquelles les dossiers ne répondent malheureusement pas. «Bubba» pourrait avoir le sens de brother, c'est-à-dire frère. Mais on ne sait pas très bien de qui ou de quoi il s'agit.

Échange de mails entre Mark et Jeffrey Epstein en mars 2018. US-Justizministerium

Le fait que Steve Bannon rende souvent visite à Jeffrey Epstein a été remarqué par le «New York Times» dès l'été 2020. Son nom apparaît 1866 fois dans le dossier. Leur publication a également rendu public un entretien de près de deux heures que Bannon a eu avec le pédophile dans son foyer new-yorkais vers 2019.

Le «Guardian» trouve cette conversation «bizarre» : «Dans une conversation ésotérique et méandreuse, les hommes discutent d'économie - Bannon est un ancien banquier d'investissement chez Goldman Sachs - et de philosophie, ainsi que du temps passé par Epstein en prison», résument les Britanniques.

Bannon demande également à Epstein s'il pense qu'il est le diable en personne. Voici la vidéo en question :

Joseph de Nazareth et le nom du chien noircis

Le ministère américain de la Justice a commis plusieurs erreurs en masquant des informations d'identification sur les victimes présumées du prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein avec deux femmes qui n'ont été rendues méconnaissables que par blue News. US-Justizministerium

C'est ce qu'a révélé un audit réalisé par l'agence de presse AP et d'autres organisations médiatiques : les reporters ont découvert des exemples de noircissements bâclés, inégaux ou manquants dans la publication la plus importante à ce jour de dossiers issus des années d'enquête sur Epstein, qui s'est suicidé en 2019 dans une cellule de prison new-yorkaise selon les déclarations officielles.

Sur cette photo, on peut voir Ghislaine Maxwell (à gauche) avec Nadia Marcinko. Cette dernière était la pilote de Jeffrey Epstein : la Slovaque, née le 21 février 1985, est considérée comme disparue depuis début 2024. Maxwell a envoyé cette photo par e-mail à Jeffrey Epstein le 28 mai 2008. US-Justizministerium

Une note de bas de page curieuse de cette démarche est cependant plutôt due à un excès de zèle : dans une coupure de presse contenue dans l'ensemble de données, le ministère de la Justice a apparemment noirci le nom «Joseph» d'une légende de photo d'un spectacle de crèche dans une église californienne.

«Un spectacle de la nativité montrant Jésus, Marie et (EFFACÉ)», peut-on lire. Dans un e-mail inclus dans les données, il semble en outre que le nom d'une chienne ait été flouté : «J'ai passé une heure à promener (EFFACÉE), puis une autre heure à la baigner, à la sécher et à la brosser. J'espère qu'elle sent meilleur !»

Les Clinton insistent pour témoigner devant la caméra

Donald Trump est connu pour sa haine envers ses prédécesseurs démocrates : il qualifie régulièrement Joe Biden de pire président américain de l'histoire - et il a même présenté Barack et Michelle Obama comme des singes sur Truth Social .

Sa relation avec BIll Clinton est en revanche ambivalente : fin février 2015, il qualifiait encore le démocrate de sa première campagne présidentielle de «type sympa», mais qui avait «beaucoup de problèmes» qui allaient maintenant être mis en lumière. «A cause de la fameuse île, à cause de Jeffrey Epstein. Beaucoup de problèmes», a-t-il déclaré.

Mi-novembre 2025, Trump annonce également qu'il va demander au ministère de la Justice d'enquêter sur Bill Clinton. Et le 2 février encore, le président déclare : «Quand Epstein était encore en vie, il y a environ dix ans, personne ne s'intéressait à lui. Mais maintenant, cela lui retombe dessus, car Bill Clinton joue un rôle si important : Il s'avère que ce sont les démocrates qui ont conspiré avec Epstein».

Trump pense même qu'il s'attend à ce que les démocrates puissent renoncer à l'affaire à cause du nom de Clinton dans le dossier. Mais c'est lui qui fait ensuite volte-face : «Franchement, c'est une honte», déclare-t-il le 5 février en pensant aux prochaines déclarations de Clinton. «Je l'ai toujours apprécié. Elle ? C'est une femme très compétente. Elle sait mieux débattre que d'autres, je peux vous le dire. C'est une femme intelligente».

Trump a répété le même jour sur «NBC News» : «Cela me dérange que quelqu'un s'en prenne à Bill Clinton. Vous savez : J'aime bien Bill Clinton. J'aime toujours Bill. J'aime son comportement à mon égard. Je pense qu'il m'a compris, qu'il m'a compris. C'est lui qui a dit, c'est bien connu, 'on ne veut pas se présenter contre Trump'».

Ce soudain changement de cap alimente bien sûr les spéculations : est-il destiné à faire bonne figure auprès des Clinton ?

Ces derniers insistent en effet pour que leurs auditions, au cours desquelles ils doivent témoigner sous serment sur Epstein, soient retransmises en direct.

We will be there. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 5, 2026

Le duo mise sur une transparence maximale lorsque Hillary sera entendue le 26 février et son mari Bill le 27. «Fini de jouer», écrit l'ancienne secrétaire d'Etat, qui demande que «les caméras soient allumées».

While vetting the Epstein files, the FBI created a list of prominent names mentioned in the documents—and they noted which people had "salacious information" about them in the records. Trump was on the "salacious" list. Bill Clinton was not. www.justice.gov/epstein/file...



[image or embed] — David Corn (@davidcorn.bsky.social) 4. Februar 2026 um 00:36

James Comer, président républicain du comité de surveillance compétent, promet de publier toutes les informations, mais on ne sait pas si les déclarations seront visibles en direct.

Des inconnus orange dans la prison d'Epstein

Parmi les dossiers Epstein se trouvent également des procès-verbaux d'agents qui ont visionné le matériel vidéo de la prison après la mort du pédophile le 10 août 2019. Il en ressort des incohérences, rapporte «CBS News».

Concrètement, il s'agit de quelque chose dans l'escalier qui mène à la cellule d'Epstein : le 9 août, à 22h39, on aperçoit quelque chose de coloré. «Quelque chose d'orange clignote et semble monter l'escalier vers le niveau L - il pourrait s'agir d'un détenu qui y est escorté», notent d'abord les agents du FBI.

Mémo du FBI sur les enregistrements de la prison la veille de la mort d'Epstein. US-Justizministerium via CBS News

Le rapport du ministère de la Justice fait ensuite état d'un agent portant du «linge ou des draps» de couleur orange. On y lit encore que les détenus ne se promènent pas à une telle heure.

Rapport de l'Office of Inspector General au ministère de la Justice sur la vidéo de la prison. US-Justizministerium via CBS News

Le rapport final indique finalement : «Vers 22h39, un [gardien] non identifié a semblé monter les escaliers du niveau L, puis est réapparu dans le champ de la caméra à 22h41».

Les recherches de «CBS News» suggèrent toutefois que la personne ressemble davantage à un détenu qu'à un fonctionnaire. Cela contredit la lecture officielle selon laquelle aucune personne ne se trouvait à proximité de la cellule d'Epstein la veille de sa mort.

Avec du matériel de l'agence de presse AP.