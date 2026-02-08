La partie de poker menteur sur la maîtrise des armes nucléaires redouble d'intensité depuis la fin du traité New Start: Pékin entretient l'opacité et minimise sa force, Washington pousse pour un accord à trois, Moscou riposte en demandant que Paris et Londres soient de la partie.

Les trois dirigeants mondiaux caricaturés lors du Carnaval: de gauche à droite, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump. Imago

Keystone-SDA ATS

Depuis jeudi, la Russie et les Etats-Unis sont libérés des limitations de têtes nucléaires imposées par New Start, ce qui alimente les peurs d'une course aux armements. Chacun multiplie les appels et déclarations pour circonvenir l'autre sans rien céder pour l'instant.

Opacité volontaire chinoise

Washington souhaite voir Pékin participer à une architecture de contrôle des armements, ce que la Chine refuse fermement pour l'instant, assumant, selon les mots d'une source diplomatique occidentale, «une forme d'opacité délibérée dans sa stratégie de rattrapage» des deux grandes puissances.

Pékin dispose d'environ 600 têtes nucléaires, loin derrière les quelque 1700 déployées par Washington et Moscou. Mais de l'avis de tous les observateurs, la Chine modernise son arsenal et elle augmente vite son nombre de têtes, qui selon les estimations américaines, pourrait atteindre 1000 en 2030, voire 1500 d'ici à 2035.

«J'avais une règle avec mes équipes du renseignement au STRATCOM [le commandement des forces nucléaires américaines, ndlr]: quel que soit le nombre que la communauté du renseignement vous donne pour la Chine, doublez-le ou triplez-le et vous serez probablement plus proches de là où nous finirons réellement», a témoigné mardi devant une commission du Sénat américain l'amiral en retraite Charles Richard, ancien commandant du STRATCOM.

«Bien entendu, le manque de transparence et le secret peuvent donner lieu à des erreurs d'appréciation», souligne pour l'AFP le professeur Chong Ja Ian de l'université de Singapour, ajoutant qu'il est «impossible de vérifier indépendamment» la position officielle disant que «la Chine a toujours maintenu ses capacités nucléaires au niveau minimal requis pour sa sécurité nationale et ne participe à aucune course aux armements».

«Certains observateurs estiment que Pékin a intérêt à dissimuler ses véritables capacités, ce qui peut à la fois protéger son arsenal nucléaire et lui conférer un certain avantage en empêchant ses adversaires potentiels de développer des contre-mesures», souligne-t-il.

Défaut de culture du dialogue

Depuis l'installation du téléphone rouge en 1963, Moscou et Washington ont accumulé des décennies d'habitudes de communication stratégique pour éviter d'entraîner le monde dans l'apocalypse.

La Chine n'a pas cette mémoire, ne participant pas à ces dialogues, car «la disproportion des arsenaux était telle que ce n'était pas utile», rappelle Yannick Pincé, maître de conférence sur l'histoire du nucléaire à l'université française Sorbonne Nouvelle.

«Une chose que la Russie et les États-Unis ont apprise au cours de la guerre froide, c'est comment exploiter de manière responsable des systèmes dotés d'un potentiel de destruction aussi considérable. Pour la Chine, nous ne savons pas si elle a tiré les mêmes leçons», a estimé l'amiral Richard.

Et la Chine ne semble pas vouloir débuter ce dialogue tant qu'elle estimera être en situation d'infériorité, répétant «qu'elle ne s'engagerait pas dans un contrôle formel des armements nucléaires tant qu'elle n'aura pas atteint un niveau comparable à celui des Etats-Unis et de la Russie», rappelle la chercheuse Georgia Cole du centre britannique Chatham House.

Les options

La Russie allume désormais un contre-feu en demandant que les deux autres pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France et le Royaume-Uni, puissances dotées d'ogives nucléaires, soient inclus dans des discussions multilatérales.

«La Russie, par principe, serait impliquée dans un tel processus si le Royaume-Uni et la France, alliés militaires des Etats-Unis au sein de l'OTAN [...] y participaient également», a déclaré vendredi l'ambassadeur russe à l'ONU Gennady Gatilov à Genève.

Une forme de piège pour les Européens, dont les arsenaux – moins de 500 têtes à eux deux – «seraient alors comptés dans un 'panier' occidental aux côtés de l'arsenal nucléaire américain, ce qui les transformerait en levier de négociations pour les deux grandes puissances. La France a toujours refusé ce principe», rappelle la chercheuse française Héloïse Fayet de l'IFRI.

Reste la politique des petits pas. Engager un dialogue Washington-Pékin «est absolument nécessaire» a affirmé au Sénat américain Rose Gottemoeller, qui fut négociatrice en chef de New Start.

«Mon expérience récente dans le cadre de négociations» entre experts, a-t-elle dit, «m'a montré que [la Chine] semble très désireuse de trouver des moyens d'entamer un dialogue avec les Etats-Unis sur les risques nucléaires», un concept plus vaste que la seule maîtrise des armements.

«C'est un point d'entrée précieux en vue d'arriver à discuter de limitations» des armements, a-t-elle ajouté. «Le développement de meilleures liaisons de communication au niveau stratégique, des lignes directes, etc., sont essentiels pour amorcer une discussion sur la nécessité de négocier le contrôle des armes nucléaires et les persuader d'être plus transparents».