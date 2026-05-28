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40,3°C Le Portugal a battu un record de chaleur pour un mois de mai

ATS

28.5.2026 - 18:42

Le Portugal a établi un nouveau record de chaleur pour un mois de mai, avec une température maximale de 40,3°C enregistrée mercredi à Mora, dans le centre du pays, a annoncé jeudi l'agence météorologique nationale, en précisant que le précédent record, de 40°C, remontait à mai 2001.

Selon l'agence météo portugaise, le pays ibérique est traversé depuis le 20 mai par une vague de chaleur qui a une «forte probabilité» de s'étendre jusqu'à début juin (image d'illustration).
Selon l'agence météo portugaise, le pays ibérique est traversé depuis le 20 mai par une vague de chaleur qui a une «forte probabilité» de s'étendre jusqu'à début juin (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 18:42

Le Portugal a établi un nouveau record de chaleur pour un mois de mai, avec une température maximale de 40,3°C enregistrée mercredi à Mora, dans le centre du pays, a annoncé jeudi l'agence météorologique nationale, en précisant que le précédent record, de 40°C, remontait à mai 2001.

Le pays ibérique est lui aussi frappé par une vague de chaleur précoce qui touche une large partie de l'Europe, où des températures anormalement élevées sont observées depuis le début de la semaine, notamment en France, au Royaume-Uni et en Italie, sous l'effet d'un «dôme de chaleur», une zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

«Du jamais vu». Un «blocage anticyclonique» fait suffoquer l'Europe, la Suisse n'y échappe pas !

«Du jamais vu»Un «blocage anticyclonique» fait suffoquer l'Europe, la Suisse n'y échappe pas !

Selon l'agence météo portugaise, le pays ibérique est traversé depuis le 20 mai par une vague de chaleur qui a une «forte probabilité» de s'étendre jusqu'à début juin.

«L'actuelle vague de chaleur pourrait devenir la plus longue (...) et la plus intense du mois de mai», a prévenu dans un communiqué l'Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

La plupart du territoire portugais avait été placé mercredi et jeudi en vigilance «jaune» en raison de cet épisode de chaleur persistante, qui a accru l'affluence dans les hôpitaux, selon la ministre de la Santé Ana Paula Martins.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations.

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