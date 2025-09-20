  1. Clients Privés
Après d'autres Le Portugal reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine dimanche

20.9.2025 - 08:34

Le Portugal va reconnaître officiellement l'Etat de Palestine dimanche, a annoncé vendredi soir le ministère des Affaires étrangères.

Selon la présidence française du Sommet de l'ONU, neuf autres pays ont prévu de reconnaître à l'occasion de cette réunion l'Etat palestinien (image d'illustration, archives).
«Le ministère des Affaires étrangères confirme que le Portugal reconnaîtra l'Etat de Palestine (...). La déclaration officielle de reconnaissance aura lieu dimanche 21 septembre», juste avant l'Assemblée générale de l'ONU, indique un communiqué publié sur le site du ministère.

Fin juillet déjà, Lisbonne avait annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestine après de «multiples contacts» avec ses partenaires et compte tenu notamment de «l'évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoires palestiniens» de la part d'Israël, détaillait alors un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Le Portugal ne sera pas seul puisqu'un sommet lundi à New York coprésidé par la France et l'Arabie saoudite, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, sera consacré à l'avenir de la solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix et sécurité.

Et selon la présidence française, neuf autres pays ont prévu de reconnaître à l'occasion de cette réunion l'Etat palestinien: Andorre, Australie, Belgique, Canada, Luxembourg, Malte, Royaume-Uni, Saint-Marin, et France.

La semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une majorité écrasante la semaine dernière un texte qui soutient un futur Etat palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.

Voisine du Portugal, l'Espagne a reconnu l'Etat de Palestine en mai 2024 avec l'Irlande et la Norvège. Les trois quarts environ des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent l'Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Réponses réclamées. Gaza et l'avenir des Palestiniens au centre du sommet de l'ONU

Réponses réclaméesGaza et l'avenir des Palestiniens au centre du sommet de l'ONU

