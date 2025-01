L'offensive anti-immigration de Trump prend de l'ampleur

Un panneau d'interdiction d'entrer est affiché sur une route le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique à San Diego, en Californie, aux États-Unis, le 22 janvier 2025. Le Pentagone a annoncé qu'il prévoyait d'envoyer 1 500 soldats en service actif pour aider à sécuriser la frontière entre les États-Unis et le Mexique après que le président américain Donald Trump a signé des décrets déclarant une urgence nationale et demandant davantage de barrières dans le cadre d'une répression contre les immigrants sans papiers.

Photo: KEYSTONE