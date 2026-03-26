Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a été reçu mercredi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour sa première visite officielle en Corée du Nord. Les deux pays alliés de la Russie sont confrontés à des sanctions occidentales et à des accusations de violations des droits humains.

Une photo diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montre le président biélorusse Alexandre Loukachenko (à droite) faisant un geste aux côtés du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'une cérémonie d'accueil sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, en Corée du Nord, le 25 mars 2026 (publiée le 26 mars 2026). Loukachenko effectue sa première visite officielle en Corée du Nord. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui, grâce à un développement global et constant, nous entrons dans une phase fondamentalement nouvelle», a déclaré M. Loukachenko, cité par l'agence d'Etat bélarusse Belta.

M. Kim a «accueilli avec joie» son homologue bélarusse lors d'une cérémonie sur la place Kim Il-Sung, a rapporté l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA.

«Les relations amicales entre nos pays, qui remontent à l'époque de l'Union soviétique, n'ont jamais été interrompues», a salué M. Loukachenko, qui a déposé un bouquet sur les tombes du père et du grand-père de Kim Jong Un au nom du président russe Vladimir Poutine.

Sa visite de deux jours est destinée à «identifier les domaines clés d'intérêt commun ainsi que les projets les plus prometteurs à mettre en oeuvre», a indiqué Belta.

Minsk et Pyongyang ont apporté leur soutien à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine: Pyongyang a envoyé des troupes terrestres et des armes, tandis que Minsk a servi de base de lancement pour l'invasion russe de 2022.

Alexandre Loukachenko et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont déjà rencontrés en septembre à Pékin, où ils ont assisté à un défilé militaire.

La visite de M. Loukachenko en Corée du Nord vise à «montrer la solidarité» entre les nations opposées à l'ordre occidental, a estimé l'analyste sud-coréenne Lee Ho-ryung.

Les «puissants» dans le monde «ignorent et violent ouvertement les normes du droit international», a critiqué M. Loukachenko, selon Belta, dans une possible référence aux Etats-Unis et à Israël. Les pays indépendants doivent donc coopérer plus étroitement pour «protéger leur souveraineté et améliorer le bien-être de (leurs) citoyens», a-t-il ajouté.

Dans une lettre adressée au dirigeant bélarusse début mars, M. Kim s'était dit «disposé à élargir et à développer les relations traditionnelles d'amitié et de coopération (...) pour les faire passer à un nouveau niveau, plus élevé, en accord avec les exigences de la nouvelle ère», selon KCNA.

Outre un traité d'amitié et de coopération, les deux parties vont s'engager à coopérer dans plusieurs domaines, allant de l'agriculture à l'information, a indiqué le chef de la diplomatie bélarusse, Maxim Ryzhenkov, cité par l'agence Belta.

Répression

La Corée du Nord fait l'objet de sanctions occidentales, principalement en raison de son programme d'armement nucléaire mais aussi à cause de son soutien à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Les services de renseignement sud-coréens et occidentaux estiment que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie, ainsi que des munitions.

Les analystes affirment que la Corée du Nord reçoit en échange de la Russie une aide financière, des technologies militaires, ainsi que des approvisionnements alimentaires et énergétiques.

Le président Vladimir Poutine s'y est rendu en 2024, permettant à Pyongyang de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Les organisations internationales de défense des droits humains accusent le régime nord-coréen de torture, d'exécutions publiques tout comme de mettre en place des camps de prisonniers et de travail forcé.

De son côté, Alexandre Loukachenko a sévèrement réprimé toute dissidence au cours de ses trois décennies au pouvoir et a rapproché son pays de la Russie. L'Occident a imposé de lourdes sanctions à Minsk pour avoir facilité l'invasion russe de l'Ukraine, ainsi que pour la répression des manifestations prodémocratie en 2020.

Mais le président américain Donald Trump a cherché à nouer des liens avec le Bélarus au cours de son second mandat, en assouplissant les sanctions et en l'accueillant au sein de son «Conseil de la paix».